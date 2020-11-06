Hilal Kaplan koronavirüse yakalandı! Burnuna çektiği şey olay oldu

Koronavirüse yakalanan hükümete yakın Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Hilal Kaplan, koronavirüse yakalanan bir arkadaşının kaybettiği koku alma duyusunu tekrar elde etmek için burnuna tereyağ çektiğini söyledi.

Kendisinin de koronavirüse yakalanmasının ardında arkadaşı gibi burnuna tereyağ çektiğini belirten Kaplan konuya dair ''Organik tereyağını kulak çubuğu ile burnunun içine sürmüş. Koku alma duyusu normalde 1 aylık bir süreden sonra gelirken bu uygulamadan dört beş gün sonra geldiğini duydum. Ben de uygulamaya başladım'' şeklindeki ifadeleri kullandı.

Ayrıca Kaplan'ın yöntemi sosyal medyada da gündem oldu.

