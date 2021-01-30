Hilal Kaplan ile Kemal Öztürk arasında tartışma!

Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın Habertürk yayınına bağlanarak yaptığı açıklamalar gündem oldu. Habertürk sunucusu Hülya Hökenek'e "siz, Öcalan’la Beyrut’ta Fatih Altaylı’yı röportaj yapmaya götüren kişisiniz" dedi, bazı Habertürk çalışanlarının FETÖ'den tutuklu olduğunu söyledi.

Kendisini Gülen'e şiir yazmakla suçlayan gazeteci yazar İsmail Saymaz'a tepki gösteren Kaplan, 17-27 Aralık FETÖ operasyonları sonrası FETÖ'ye destek çıkan tweetlerini hatırlattı.

Hilal Kaplan'ı yayından alan sunucu Hülya Hökenek, "Yaptığınız gazetecilik değil, itibar suikastı" karşılığıyla tepki gösterdi.



Tartışmaların odağındaki Hilal Kaplan'a bir tepki de Habertürk yazarı Kemal Öztürk'ten geldi. Öztürk Twitter hesabından "Geçmişte aleni olarak hem FETÖ, hem PKK güzellemesi yapacaksın, sonra hasım gördüğün herkesi geçmişte FETÖ ve PKK’yla işbirliği yapmakla suçlayacaksın! Buna cahil cesareti değil kötülüğün cüretkarlığı denir" paylaşımı yaptı.



HİLAL KAPLAN, ÖZTÜRK'E CEVAP VERDİ

"Tek tek gelmeyin; topunuz gelin! Bir de korkmayın, azcık delikanlı olun; adımı verin öyle yüzleşelim." başlığı ile yayınladığı bir video ile Kemal Öztürk'e cevap verdi.

Kaplan, “Kemal Öztürk'ün hayatının hiç bir döneminde Türkiye'nin netameli süreçlerden geçerken ortaya koyduğu bir tavır bulamazsınız. O dönemlerde Kemal Öztürk kariyer basamaklarını tırmanmakla meşguldü. Kendisi 2003 yılından itibaren önce Bülent Arınç'ın danışmanı sonra başdanışmanı ardından başbakan olduğu dönemde Erdoğan'ın basın danışmanı oradan da Anadolu Ajansı'nın Genel Müdürlüğü'ne atandı. Genel müdürlükte ayrılması istendi. Ertesi sene milletvekili aday adayı oldu AK Parti'den. Ondan sonra Kemal Öztürk tamamen yıllardır birlikte çalıştığı insanlara sırtını dönerek şu anda bulunduğu konumda ateş etmekle meşgul birilerinin adına. Bu tweetini o minvalde görüyorum ve bir ricam var tek tek gelmeyin topunuz gelin.” ifadelerini kullandı.

