Hilal Kaplan, Habertürk canlı yayınından resmen kovuldu

Cevap hakkını kullanmak için canlı yayına alınan Hilal Kaplan, cevap vermek yerine HaberTürk televizyonunun FETÖ bağlantılı olduğunu iddia edince canlı yayından alındı. HaberTürk TV’de Enine Boyuna programında adının geçtiğini söyleyen Hilal Kaplan, "Cevap hakkımı kullanmak istiyorum" diyerek sosyal medya hesabından tweet attı. Tweeti gören Habertürk TV sunucusu Hülya Hökenek, Kaplan'ı programa bağladı. Kaplan, Habertürk TV'yi FETÖ bağlantılı olmakla suçlayınca stüdyo bir anda karıştı.

Habertürk TV sunucusu Hülya Kökenek, Hilal Kaplan’ı, “Hilal Hanım siz itibar suikasti yapıyorsunuz. Siz cevap hakkı sınırlarını aştınız. Size çok teşekkür ediyoruz” diyerek Kaplan'ı yayından resmen kovdu.

Hilal Kaplan, Habertürk yayınından resmen kovulduHabertürk TV sunucusu Hülya Kökenek, Hilal Kaplan’ı, “Hilal Hanım siz itibar suikasti yapıyorsunuz. Siz cevap hakkı sınırlarını aştınız. Size çok teşekkür ediyoruz” diyerek Kaplan'ı yayından resmen kovdu.https://t.co/SHiXJQ71nU pic.twitter.com/qR3PjcWmFb



Hilal Kaplan, Habertürk yayınından resmen kovulduHabertürk TV sunucusu Hülya Kökenek, Hilal Kaplan’ı, “Hilal Hanım siz itibar suikasti yapıyorsunuz. Siz cevap hakkı sınırlarını aştınız. Size çok teşekkür ediyoruz” diyerek Kaplan'ı yayından resmen kovdu.https://t.co/SHiXJQ71nU pic.twitter.com/qR3PjcWmFb pushfn('ads'); — Millî Gazete (@milligazetecom) January 30, 2021

