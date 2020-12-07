Hikmet Tuzkaya Hocaefendi Rahmet-i Rahmana kavuştu
Sami Efendi Hazretleri'nin en büyük halîfesi, Hikmet Tuzkaya Hocaefendi, Rahman Te'âlâ'nın rahmetine kavuştu.
GÜNDEM 07.12.2020, 01:20
Mahmud Sami Efendi Hazretlerinin Halifelerinden Hikmet Tuzkaya Hocaefendi ahirete irtihal etti.
Sami Efendi Hazretleri'nin en büyük halîfesi, Hikmet Tuzkaya Hocaefendi yaptığı İslami hizmetlerle çok sayıdaki insanın hidayetine vesile oldu.
İrşadıyla çok sayıda Müslümanın gönlünde taht kurmuş Hikmet Tuzkaya Hocaefendi'ye Milli Gazete ailesi olarak Allah-ü Te'âlâ'dan rahmet diliyor, makamının ali olmasını niyaz ediyoruz.
Sami Efendi Hazretleri'nin en büyük halîfesi, Hikmet Tuzkaya Hocaefendi yaptığı İslami hizmetlerle çok sayıdaki insanın hidayetine vesile oldu.
İrşadıyla çok sayıda Müslümanın gönlünde taht kurmuş Hikmet Tuzkaya Hocaefendi'ye Milli Gazete ailesi olarak Allah-ü Te'âlâ'dan rahmet diliyor, makamının ali olmasını niyaz ediyoruz.
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