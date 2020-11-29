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Hidroksiklorokin nasıl kullanılır? Favipiravir nasıl kullanılır?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavisinde kullandığı Hidroksiklorokin ve Favipiravir ilacı için kullanım broşürü hazırladı. Peki, Hidroksiklorokin nasıl kullanılır? Favipiravir nasıl kullanılır?

GÜNDEM 29.11.2020, 12:41
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Hidroksiklorokin nasıl kullanılır? Favipiravir nasıl kullanılır?
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaçlarla ilgili rehber hazırladı. Hazırlanan bu broşürler 81 ilin İl Sağlık Müdürlüklerine gönderildi. Rehberde Favipiravir ve Hidroksiklorokin ilacının nasıl kullanılacağına dair bilgiler yer alıyor. Broşürler, hasta vatandaşların aldıkları dozu işaretleyerek takip edebilmesine imkan sağlayacak bir şekilde tasarlandı. Peki, Hidroksiklorokin nasıl kullanılır? Favipiravir nasıl kullanılır? 

Tüm dünyada küresel bir salgına dönüşen koronavirüs milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Her gün yüz binlerce vakanın ortaya çıktığı salgında henüz aşı çalışmaları sonuçlanmadı. Sağlık Bakanlığı da koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan Favipiravir ile Hidroksiklorokin ilacı için doz ve süre uyarılarında bulunduğu bir broşür hazırladı.
Koronavirüs tedavisinde kullanılan Hidroksiklorokin ve Favipiravir ilacı erken başlandığı ve doğru dozda alındığında virüsün ilerlemesini büyük ölçüde engelleyip hastaların yoğun bakıma geçme oranını düşürüyor.
Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğinin sağlanması ve yanlış kullanımının önüne geçilmesi amacıyla Koronavirüs Bilim Kurulunun tanı ve tedavi rehberi uyarınca hazırlanan ve tüm illere gönderilen broşürlerde, "ilaç dozunun karıştırılması" konusuna açıklık getirdi. Bakanlık, hazırlanan broşürde hastalıkta ayaktan izlenecek ve yatışı olan Kovid-19 vakalarında Hidroksiklorokin ve-veya Favipiravirin önerildiğinin altını çizdi. Bu ilaçların doktor tavsiyesi ve gözetiminde kullanılmasına vurgu yapıldı.

Broşürlerde, Hidroksiklorokin ve Favipiravirin ne zaman kullanılması ve dozlarına açıklık getirildi ve kullanımın uygun olmadığı hallere dikkat çekildi.

Favipiravir'in ilk gün sabah ve akşam 8'er tane, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3'er tane içilmesi gerekiyor. Gebe olan ve bebek emziren anneler kesinlikle Favipiravir ilacı kullanmamalıdır.

Hidroksiklorokin ilacı ise sabah ve akşam 1'er tane olmak üzere 5. günün sonunda toplam 10 tablet alınması önerilmektedir. Hidroksiklorokin, kalp rahatsızlığı ya da ritim bozukluğu olanlarda kullanılmıyor, tavsiye edilmiyor.Hidroksiklorokin veya Favipiravir kullandığınızda herhangi bir yan etkisini görürseniz veya şikâyetleriniz artarsa doktora başvurunuz.
Tüm bu bilgiler Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı broşürlere dayandırılarak hazırlanmıştır.
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