Hidayet Türkoğlu görevden mi alındı? İddia edilen gerekçe şok etti

Türkiye Basketbol Federayonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı Hidayet Türkoğlu'nun yurtdışındaki parasını Türkiye'ye getirmemesi nedeniyle görevlerinden alındığı iddia edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı Hidayet Türkoğlu’nun görevlerinden el çektirildiği ve Saray'daki odası için boşaltması talimatı verildiği öne sürüldü. Bu kararın gerekçesi olarak ise yurtdışında bulunan 150 milyon Euro'sunu Türkiye'ye getirmemesi olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan’a yakın bazı isimler, ABD vatandaşı olan Hidayet Türkoğlu’ndan yurtdışındaki banka hesabında bulunan 150 milyon Euro'yu Türkiye’ye getirmesini istedi. Türkoğlu, parayı Türkiye’ye getirmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Hidayet Türkoğlu’na Saray’daki odasını boşaltması talimatı verilirken TBF Başkanlığı’ndan da istifa etmesi istendi.

