Son Dakika
Hidayet Türkoğlu görevden mi alındı? İddia edilen gerekçe şok etti
Türkiye Basketbol Federayonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı Hidayet Türkoğlu'nun görevlerinden alındığı iddia edildi.
GÜNDEM 12.01.2021, 12:47
Türkiye Basketbol Federayonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı Hidayet Türkoğlu'nun yurtdışındaki parasını Türkiye'ye getirmemesi nedeniyle görevlerinden alındığı iddia edildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı Hidayet Türkoğlu’nun görevlerinden el çektirildiği ve Saray'daki odası için boşaltması talimatı verildiği öne sürüldü. Bu kararın gerekçesi olarak ise yurtdışında bulunan 150 milyon Euro'sunu Türkiye'ye getirmemesi olduğu iddia edildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan’a yakın bazı isimler, ABD vatandaşı olan Hidayet Türkoğlu’ndan yurtdışındaki banka hesabında bulunan 150 milyon Euro'yu Türkiye’ye getirmesini istedi. Türkoğlu, parayı Türkiye’ye getirmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Hidayet Türkoğlu’na Saray’daki odasını boşaltması talimatı verilirken TBF Başkanlığı’ndan da istifa etmesi istendi.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı Hidayet Türkoğlu’nun görevlerinden el çektirildiği ve Saray'daki odası için boşaltması talimatı verildiği öne sürüldü. Bu kararın gerekçesi olarak ise yurtdışında bulunan 150 milyon Euro'sunu Türkiye'ye getirmemesi olduğu iddia edildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan’a yakın bazı isimler, ABD vatandaşı olan Hidayet Türkoğlu’ndan yurtdışındaki banka hesabında bulunan 150 milyon Euro'yu Türkiye’ye getirmesini istedi. Türkoğlu, parayı Türkiye’ye getirmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Hidayet Türkoğlu’na Saray’daki odasını boşaltması talimatı verilirken TBF Başkanlığı’ndan da istifa etmesi istendi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 12 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü