Hicri1442 ‘Ahlak yılı’ başladı

Bu çerçevede Siyer Vakfı, cumartesi günü saat 21:00’de online olarak gerçekleştirdiği ‘Ahlak Yılı Tanıtım Programı’ ile eğitimleri başlattı. Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene online olarak icra edilecek eğitimler, kayıt yaptıran tüm katılımcılara ücretsiz olacak.

Siyer Vakfı, yok olmaya yüz tutan ahlaki değerlerin yeniden canlanabilmesi için Hicri 1442 yılını ‘Ahlak Yılı’ olarak ilan etti. Cumartesi günü saat 21:00’de yapılan “Ahlak Yılı Tanıtım Programı” bu sene koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Sosyal medya üzerinden online canlı yayınlanan “Ahlak Yılı Tanıtım Programı”nda bu sene gerçekleştirilecek eğitimler katılımcılara tanıtıldı. Tanıtım programının ardından başlayacak olan online eğitimlerin, kayıt yaptıran tüm katılımcılara ücretsiz olacağı belirtildi.



Hafız Ercan Kiraz’ın okumuş olduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Siyer Vakfı Kurucusu Muhammet Emin Yıldırım, ‘İnsaniyetin İşareti Ahlâk’ temasıyla bir konferans gerçekleştirdi. Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım, “Her mahrumiyet bir nimettir. Salgın olmasaydı eğer bu salonda hep birlikte olacaktık. Rabbimiz sağlık, sıhhat vermeseydi bunlardan da mahrum olacaktık. Şu anda sizlerle yüz yüze olmaktan mahrumuz ama internet imkânından istifade ederek dünyanın birçok yerinden arkadaşımıza ulaşabiliyoruz. Bu yıl Hicri 1442 yılını yaşıyoruz. Siyer Vakfı olarak her yıl bir konuyu ön plana çıkararak eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yılı da ‘Ahlak Yılı’ olarak ilan ettik. “İnsaniyetin İşareti Ahlak” serlevhası ile bu yılı ihya etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak bize bu hizmeti devam ettirmenin mutluluğunu yaşatsın” diye konuştu.



İslam’ın kendini kavramlar üzerinden anlattığını dile getiren Yıldırım, “Bir kavram çok fazla bir biçimde dillendiriliyorsa o kavram üzerinde bir eksiklik vardır. Bu eksiklik bizim canımızı acıtır. Biz şu anda tevhid, adalet, merhamet, aile kavramlarını çokça konuşuyoruz. Bu sene yaşamımızda eksikliğini en çok hissettiğimiz ‘ahlak’ kavramını da bu nedenle seçtik. Ahlak kavramının hayatı şekillendirmesi, etki etmesi gerekir. Bunlar ne yazık ki yok. Eğer ki ahlak seviyemiz istenilen seviyede olsaydı başka konuları ele alabilirdik. Bugün ahlak problemi yaşadığımız hepimizin malumudur. Sadece biz değil, bütün insanlık bu problemi yaşamaktadır. Batı’yı kötüleyerek üstümüzdeki kötülüğü de örtemeyiz. Doğu’nun da, Batı’nın da ahlaki sorunları vardır. Bizim ahlaki olarak hayatımızda olması gerekenleri tesis etmemiz gerekmektedir. İnsan, ahlaki değerlerini kaybettiği için insanlığını da kaybetti. Ahlak varsa insaniyet vardır. İnsanlığımızı korumamız için ahlaka ne kadar ihtiyacımız olduğunu iyi bilmeliyiz” şeklinde konuştu.



Muhammet Emin Yıldırım, “Asr-ı Saadet ve Cahiliye dönemi ile yaşadığımız 21. yüzyılı karşılaştırdığımızda içinde bulunduğumuz çağa ‘Modern Cahiliye Çağı’ dememiz gerekir. Çünkü 21. yüzyılda yaşamamıza rağmen 6. asır ve öncesinde yaşanan cahiliye çağı ile çok ortak yönümüz olduğunu görebiliriz. Cahiliye döneminde de inançsızlık, ahlaksızlık, adaletsizlik, merhametsizlik ve aşırılık sorunları olduğu gibi içinde yaşadığımız 21. yüzyılda da aynı sorunları yaşıyoruz. Madem benzerlikler var, peki biz neden Peygamber Efendimiz’in oluşturduğu İslam medeniyetini yeniden kuramıyoruz? Peygamber Efendimiz ilk başta kavramları düzeltti; toplum da, hayat da düzeldi” diye konuştu.



Öte yandan ‘Ahlak Yılı Tanıtım Programı’nda yapılacak olan eğitimlerin içeriğine dair bilgiler de verildi. Geçmiş senelerde olduğu gibi her cumartesi günü Siret-i Enbiyâ dersleri Siyer Vakfı Kurucusu Muhammet Emin Yıldırım’ın anlatımı ile devam edecek. Ahlak Medresesi adı altında her pazar günü verilecek olan Nebevî Ahlak programında Peygamber Efendimiz’in zamanında ahlak, emanet, liyakat ve adalet gibi konuları anlatacak. Ahlak Konuşmaları dersi ile Kur’an-ı Kerim’de Ahlak, Hadis-i Şeriflerde Ahlak ve İslam Medeniyetinde Ahlak gibi konular ele alınacak. Dr. Şerafettin Kalay’ın yapacağı ‘Muamelat Fıkhı’ eğitimi ile ticaret ahlakından borç ahlakına, aile ahlakından sosyal ahlaka kadar günümüzün birçok ahlaki meselelerini konuşacak. Siyer Vakfı Hanımlar Komisyonu tarafından yapılacak konferanslar ile Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Dr. Salih Selman, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ramazan Kayan gibi önemli isimler hayatımızın her anında ve her alanında lazım olacak bazı kavramları anlatmaya gayret edecek.