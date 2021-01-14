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Hıçkırık deyip geçmeyin! Ciddi hastalıkların belirtisi olabilir

Hıçkırık basit ve zararsız görülse de geçmeyen hıçkırıkların altında akciğer ve beyin tümörü çok ciddi hastalıklar yatıyor olabilir..

GÜNDEM 14.01.2021, 16:38
Hıçkırık deyip geçmeyin! Ciddi hastalıkların belirtisi olabilir
Çoğu zaman kısa süreli ve zararsızdır olsa da hıçkırık sağlıklı kişilerde kalp zarında enfeksiyon oluşması, beyin damarlarında tıkanma gibi rahatsızlık olarak ta ortaya çıkabilir.
Küçük bebeklerde, hızlı yemek yiyenlerde, hava yutan kişilerde görülebilir.
Aşırı gülme, gıdıklanma, fazla sigara ve alkol tüketini, hava yutması, histeri gibi organik bir hastalığa bağlı olmayan durumlarda da geçici hıçkırık ortaya çıkabilir.

Hıçkırık günlerce kesilmeyip  hastayı ciddi şekilde rahatsız edebilir.
Ve önemli bir hastalığın belirtisi de olabilir. Uzun süreli hıçkırıklar hastanın yemek yemesini, uykusunu, konuşmasını etkiler. Cerrahi girişim sırasında ve sonrasında ortaya çıkan hıçkırıklar da çeşitli rahatsızlıklara yol açar. Hıçkırığın merkez sinir sistemi hastalıklarından mide hastalıklarına kadar çok farklı nedenleri olabilir

Hıçkırık; menenjit, beyin içi kanama, beyin tümörleri ve beyindeki yaşlılıkla ilgili değişiklikler gibi merkezi sinir sistemini ilgilendiren hastalıkların bir bulgusu olabilir. Reflü hastalarında hıçkırık da olabilir. Sadece hıçkırık şikayetiyle doktora başvuran hastalar da olmaktadır. Bu kişiler uzun süre hıçkırık nöbetine tutulur ve başka reflü hastalığı belirtisi de göstermez. Bu hastaların reflüsü tedavi edildiği zaman hıçkırık da geçer. Herkesi zaman zaman hıçkırık tutabilir ama reflüsü olan hastalarda daha sık ve uzun süreli görülür. Tabii ki her hıçkırık tutan kişinin reflüsü vardır denemez.
Hıçkırık kalbinizi de işaret ediyor olabilirBunun yanında hıçkırığın farklı nedenleri de bulunmaktadır. Her iki akciğer arasında kalan ve içinde kalbin de bulunduğu “mediyasten” ismi verilen bölgenin hastalıklarında hıçkırık gelişebilir. Buradaki lenf bezlerinin tüberküloz, kanser veya başka nedenlerle büyümeleri, frenik sinirin travması, aşırı kalp büyümesi, kalp krizi ve yemek borusu tıkanıkları bu hastalıkların başlıcalarıdır. Zatürre ve akciğer zarları arasında sıvı toplanması da hıçkırığa neden olabilir. Diyafrağma kasının fıtıkları, karaciğer tümör ve apseleri, mide kanseri, dalak enfarktüsü, bağırsak tıkanıklığı, akut pankreatit gibi hastalıklarda hıçkırık saptanabilir. Ayrıca, üst batın operasyonları sonrasında da hıçkırık ortaya çıkabilir.

*   Soluk elden geldiğince tutularak, diyafram yanıltılır ve yeniden normal soluklanma ritmine dönmesi sağlanır.*    Buzlu su, limon suyu veya sirke içmekle, gırtlaktaki glottis spazmı çözülebilir.*    Buruna bir tutam enfiye veya karabiber çekildiğinde oluşan hapşırık ardından gelen şok soluklanma, diyafram kaslarını etkileyerek yeniden normal soluklanma ritmine dönülmesini sağlar.*    2-3 adet kesme şeker veya 1 kahve kaşığı tuz yemek de olumlu sonuç verebilir.*    Aç karnına birkaç karanfil çiğnemek, özellikle yaşlılarda iyi sonuç verir.*   Yemek yerken acele edilmemeli ve konuşulmamalıdır. Genelde yavaş konuşmaya özen gösterilmelidir.*    Meşrubatlar kesinlikle şişeden içilmemelidir.*    Aç karnına sigara kullanılmamalıdır.*    Aşırı gülmekten kaçınılmalıdır.

Bu yöntemlerle giderilemeyen hıçkırık için sakinleştiriciler, kas gevşeticiler gibi çeşitli ilaçlar etkili olabilir. Boyundaki karotis damarına hekim tarafından masaj yapılması da denebilir. Geçmediği takdirde hekime başvurulmalıdır. Durdurulamayan hıçkırık için son çare frenik sinirin bir anestezik ilaçla veya cerrahi olarak blokajıdır.
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