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Heyecanlandıran gelişme! İslam dini öğretmenliği kursu başladı

Sınavı başarılı bir şekilde geçenler, ülkedeki devlet okullarında seçmeli ders olarak okutulan İslam Dini dersini verme hakkına sahip olacak.

GÜNDEM 27.11.2020, 22:12
Heyecanlandıran gelişme! İslam dini öğretmenliği kursu başladı
Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı öncülüğünde Bulgaristan Başmüftülüğü, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü (Vİİ) ve Sofya Kütüphanecilik ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi (Unibit) ile ortaklaşa yürütülen bir eğitim projesi başladı. Proje kapsamında ülkedeki Müslüman topluluğuna mensup öğretmenlere yönelik İslam dini öğretmenliği kursu düzenleniyor.
Başmüftülük Eğitim Dairesi Başkanı Amir Feleti, grandmufti. bg haber sitesine verdiği röportajda, “Proje, başarılı bir şekilde İslam dini öğretmenliği kursunu bitiren ülkedeki Müslüman topluluğuna mensup öğretmenlerin, devlet okullarında seçmeli ders olarak okutulan İslam din dersi öğretmenliği yapma hakkına sahip olmasını amaçlıyor” dedi. Feleti, bu epidemiyolojik durumda projenin online olarak uygulanacağını söyledi. Kursa ülkenin farklı bölgelerinden 21 öğretmen katılacak. Eğitimden sonra halihazırda öğretmenlik yapan kursiyerlerin bitirme sınavına girmeleri gerekecek.
Sınavı başarılı bir şekilde geçenler, ülkedeki devlet okullarında seçmeli ders olarak okutulan İslam Dini dersini verme hakkına sahip olacak.
Proje, proje ortağı kurumların temsilcilerinin katıldığı çevrimiçi bir toplantı ile 23 Kasım 2020 Pazartesi günü başladı. Katılımcılar arasında Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Rektörü de olan Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Başmüftülük Eğitim Dairesi Başkanı Amir Feleti, Sofya Yüksek İslam Enstitüsünde görevli öğretim üyeleri Dr. Arif Abdullah ve Dr. Emine Bayraktarova vardı.
Toplantıya ayrıca Sofya Kütüphanecilik ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrena Peteva, aynı üniversitenin eski rektörü Prof. Dr. Stoyan Dençev ve öğretim üyesi Prof. Dr. Jorjeta Nazırska ve başka resmi konuklar katıldı.
Tüm katılımcıları selamlayan Başmüftü Dr. Hacı, sağlanan fırsat ve bu ortak eğitim projesinde çeşitli kurumlar arasındaki iyi ve başarılı iletişim için özel olarak teşekkür etti.
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