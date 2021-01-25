Heyecan son hızıyla sürüyor! Gönül Dağı 14. Bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT 1 ekranının sevilen dizisi Gönül Dağı 13. Bölümü ile ekrana geldi.

Cumartesi akşamı yayınlanan Gönül Dağı izleyicilerini hem hüzünlendiren hem de güldüren dakikalar yaşattı.

Cumartesi akşamlarının popüler dizisi Gönül Dağı'nın 14. Bölüm fragmanı yayınlandı.

“Zahide’nin eski kocası Fikret’in ani gelişiyle birlikte Kaya ailesi şok yaşamıştır. Fikret, Zahide’den bir şans daha istemektedir. Zahide, bu şansı Fikret’e verecek midir? Yıllarca Zahide’ye kavuşma hayali kuran Sefer ne yapacaktır? Taner ve amcaoğulları, SNK Mühendislik tarafından Sivil Havacılık Bölgesine sunum yapmaları için davet edilir. Taner ve amcaoğulları bu güne hazırlanırken onlara İngilizce bilen birinin yardımı gerekmektedir. Cemile, herkese sürpriz yapar ve Dilek’i çağırır. Taner’in hayalleri için ondan vazgeçen Dilek, sunum günü geldiğinde yapmış olduğu fedakarlığın karşılığını görebilecek midir? Öte yandan Münir Bey, Asuman ve Ramazan’ın aşkını öğrenir. Asuman’ı annesinin yanına Ankara’ya göndermeye karar verir. Ramazan, buna engel olabilecek midir?

