Heung-Min Son'dan

Tottenham Hotspur formasıyla çıktığı 252 maçta 99 gol ve 54 asist kaydeden Heung-Min Son, Crystal Palace'a attığı golle, lacivert-beyazlı formayla 100 gol barajını aşmayı başardı.

Maçın 43. dakikasında, Harry Kane'den aldığı topu gole çeviren Güney Koreli yıldız, 3. golde de Toby Alderweireld'e asisti yapan isim oldu. Son, ligde çıktığı 16. maçında 12. golünü kaydederek, krallık yarışında ikinci sıraya oturdu.

Harry Kane ile yakaladığı uyumla adından söz ettiren Heung-Min Son, İngiliz forvetten bu sezon 9. kez gol pası almış oldu. 4 golde de Kane'i besleyen yıldız, bu sezon "Premier League'in en çok skor üreten ikilisi" unvanını takım arkadaşıyla paylaşıyor. Son ve Kane, bu klasmanda tüm zamanlarda ikinci sırada yer alıyor.

