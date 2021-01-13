Hesaplarınızı kontrol edin! 1657 TL hesaplara yatırıldı...
Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi açıklandı. 13 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar...
GÜNDEM 13.01.2021, 18:15
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlı bireylerin bakımına katkı sağlamak amacıyla yapılan ödenek olan evde bakım maaşları hesaplara yattı.
13 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşını sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet'in resmi sitesi turkiye.gov.tr adresine girip, T.C kimlik numarası ve şifrenizle kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekmektedir.
13 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Evde Bakım maaşı yatan iller şöyle:
1- Tokat2- Bilecik3- Uşak4- Mersin5- Konya6- Van7- Manisa8- İstanbul9- Ankara10- Şanlıurfa11- Aksaray
13 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşını sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet'in resmi sitesi turkiye.gov.tr adresine girip, T.C kimlik numarası ve şifrenizle kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekmektedir.
13 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Evde Bakım maaşı yatan iller şöyle:
1- Tokat2- Bilecik3- Uşak4- Mersin5- Konya6- Van7- Manisa8- İstanbul9- Ankara10- Şanlıurfa11- Aksaray
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