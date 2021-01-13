Hesaplarınızı kontrol edin! 1657 TL hesaplara yatırıldı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlı bireylerin bakımına katkı sağlamak amacıyla yapılan ödenek olan evde bakım maaşları hesaplara yattı.

13 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşını sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet'in resmi sitesi turkiye.gov.tr adresine girip, T.C kimlik numarası ve şifrenizle kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekmektedir.

13 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde Bakım maaşı yatan iller şöyle:

1- Tokat2- Bilecik3- Uşak4- Mersin5- Konya6- Van7- Manisa8- İstanbul9- Ankara10- Şanlıurfa11- Aksaray

