HES kodu nedir, ne için kullanılır? Nasıl alınacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında günlük hayatımıza yeni bir uygulama daha girdi.

Şehirlerarası seyahatlerde, işyerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılacak “HES” kodu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından “Hayat Eve Sığar” uygulamasına eklendi.

Bakan Koca konuyla ilgili olara yaptığı açıklamada; “Kontrollü sosyal hayatın en iyi şekilde uygulanması için yeni girişimlerde bulunuyoruz” demişti.

Öncelikle seyahatlerde kullanılacak olan uygulama ile yurttaşların, uygulama üzerinden alacakları kodları kullanarak, sağlık durumlarının kontrolü ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre onay verilecek.

Seyahati gerçekleştirilen kişinin seyahat sonrasında pozitif olduğunun tespit edilmesi durumunda yolculuk sırasında temas ettiği kişiler uyarılacak ve filyasyon uygulamasına başlanacak.

Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES Kodu alacak. Aldığı HES Kodunu bilet alırken ilgili seyahat firması ile paylaşacak.

Paylaşılan HES kodları üzerinden tüm yolcuların koronavirüs riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak. Böylece tüm yurttaşların sağlık durumu korunabilecek.

Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.

HES Kodu uygulaması ile amaç vatandaşların kontrollü sosyal hayatta güvenliği en üst düzeyde sağlanılması.

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek.

Uygulama yüklendikten sonra "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek, hangi kodu hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

HES kodunu almak için ikinci yol ise kısa mesaj servisi.

HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini gün sayısı olarak yazmaları ve 2023’e kısa mesaj atmaları halinde HES Kodları telefonlarına kısa mesaj olarak iletilecek.

Paylaşım süresi belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak.

(Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

HES Kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen yurttaşın elinde. TC Kimlik Numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılıyor. Ayrıca yurttaşlar HES Kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak. HES Kodu yarından itibaren Hayat Eve Sığar uygulamasından alınabilecek.

