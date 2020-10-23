HES kodu nedir, nasıl alınır? HES kodu nerelerde isteniyor?

HES kodu uygulaması T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurt içi uçuşlarda, otobüs seyahatlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında daha güvenli hareket edebilmek için zorunlu hale getirilen yeni bir uygulamadır.

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kurallara göre; tüm yurt içi uçuşlarda seyahat edecek yolcuların uçuşlarını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için HES Kodu ile kontroller sağlanacak ve uçuşa 24 saat kala tüm yolcuların sağlık durumları HES kodu üzerinden sorgulanacaktır.

HES (Hayat Eve Sığar) kodu ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde,kişi, kamu kurum ve kuruluşlarında kişilerle koronavirüs hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden, "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor.

Uygulamayı yükledikten sonra "HES kodu oluştur" butonuna tıklanarak ve kod kullanım süresi seçilerek kod oluşturuluyor.

HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini gün sayısı olarak yazmaları ve 2023’e kısa mesaj atmaları halinde HES Kodları telefonlarına kısa mesaj olarak iletilecek.

Paylaşım süresi belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak.

(Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

Bu çerçevede, 30 Mayıs'ta illere gönderilen genelgeyle şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs) yapılacak seyahatlerde, "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirildi. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar, her türlü biletleme işleminde HES kodu talep etmeye başladı.

Salgın döneminde tedbirlerini artıran Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) de sınavlarda görev alacaklardan HES kodu talep etti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise 1 Eylül'den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı.

İl Umumi Hıfzıssıha Kurulları da koronavirüs tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu uygulamasının kullanılmasına karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile HES uygulaması üzerinden özel bir yazılım hazırlayarak okullarda yaşanabilecek sağlık problemlerinin takibine başladı. HES kodları dikkate alınarak okulda bir kişide sağlık problemi olduğunda okul yöneticilerinin telefonuna otomatik olarak SMS gönderecek sistem, gerekli tedbirlerin gecikmeksizin alınmasını sağlıyor.

Toplu ulaşım ve konaklamada da HES kodu istenecek

Son olarak şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde de HES kodu zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, başta belediyeler olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşları, kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonları sağlayacak.

Böylece, şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da HES koduna göre kişilerin takibi yapılacak.

Tüm konaklama tesislerinde müşterilerden istenecek HES kodu da salgınla mücadelede etkin rol oynayacak.

HES kodu kısa mesaj yoluyla da alınabiliyor.

Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazıp 2023'e SMS olarak atmanız gerekiyor.

"Hayat Eve Sığar" uygulamasını, Play Store ve App Store üzerinden Andorid ve IOS işletim sistemlerine sahip cep telefonlarınıza ücretsiz indirebilirsiniz

