HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Toplu taşımada HES kodu dönemi

Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat için "HES kodu" uygulamasını başlattı.

Şehirler arası seyahatlerde, iş yerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılmaya başlanan HES kodu, kısa sürede hayatın tüm alanlarına yayıldı.

Hayat Eve Sığar uygulaması ile alınacak, tek seferlik kod sayesinde herhangi birinde hastalık tespit edildiği takdirde yakınında bulunan herkesin durumu kontrol altına alınmaya çalışacak.

* HES kodu 30 Mayıs'ta illere gönderilen genelge ile şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs) yapılacak seyahatlerde kullanılmaya başlandı.

* Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar, her türlü biletleme işleminde HES kodu talep etmeye başladı.

* Salgın döneminde bir başka tedbir de ÖSYM'den geldi. Koronavirüs tedbirlerini artıran Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) de sınavlarda görev alacaklardan HES kodu talep etti.

* ÖSYM'den sonra Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de 1 Eylül'den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı.

* Hemen ardından İl Umumi Hıfzıssıha Kurulları da koronavirüs tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu uygulamasının kullanılmasına karar verdi.

* Milli Eğitim Bakanlığı da okullarda yaşanabilecek sağlık problemlerinin takibine HES koduyla başladı.

Son olarak şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde de HES kodu zorunluluğu getirildi.

Başta belediyeler olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşları, kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonları sağlayacak.

Öte yandan tüm konaklama tesislerinde artık müşterilerden istenecek.

Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıyor ve 2023'e SMS olarak atılabiliyor.

(Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.



