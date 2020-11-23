HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs bilgilendirme, önleme ve tedbir alma gibi önemli konular için "HES kodu" uygulamasını başlattı.

Bakanlık tarafından hemen hemen sosyal hayatın her alanında zorunlu hale getirilen HES kodu şehirler arası seyahatlerde, iş yerlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarda ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılmaya başlandı.



HES yani Hayat Eve Sığar uygulaması herhangi birinin Sağlık Bakanlığı'nca Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını öğrenmek ve güvenli şekilde paylaşmak amacıyla uygulamaya konulan bir sistemdir..



HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden, "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanarak ve kod kullanım süresi seçilerek kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.

Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodun hangi kurumla paylaşıldığına ilişkin liste görüntülenebiliyor.



HES kodu almak artık çok kolay.

Vatandaşların HES kodu alabilmek için bir SMS atmaları yeterli.

Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak gönderilecek.

Paylaşım süresi belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak.

(Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)



HES kodu ilk defa 30 Mayıs'ta şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs) yapılacak seyahatlerde kullanılmaya başlandı.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar, her türlü biletleme işleminde HES kodu talep edildi.

Bununla birlikte ÖSYM tarafından kullanılan merkezi sınavlarda da HES kodu zorunluluğu getirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de HES kodu uygulamasına 1 Eylül'den itibaren başladı.

Daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu uygulamasının kullanılmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı okullarda yaşanabilecek sağlık problemleri nedeniyle HES uygulaması üzerinden öğretmen ve öğrencileri takibe başladı.

Okulda meydana gelen herhangi bir koronavirüs vakasa okul yöneticilerinin telefonuna SMS olarak bilgilendiriliyor.

Son olarak şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde de HES kodu zorunluluğu getirildi.

