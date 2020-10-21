HES kodu nasıl alınır? İşte HES kodu alma yöntemleri…

Koronavirüs tedbirleri kapsamında günlük hayatımıza hergün yeni uygulamalar yer alırken Koronavirüs tespit edilen kimselerin takibini sağlayan Hayat Eve Sığar yani HES uygulaması Türkiye'de zorunlu hale getirildi.

Şehirler arası seyahatlerde, iş yerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılacak “HES” kodu vatandaşların Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını anlamak açısından geliştirilmiş bir uygulama.

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Kontrollü sosyal hayatın en iyi şekilde uygulanması için yeni girişimlerde bulunuyoruz” demişti.

Öncelikle seyahatlerde kullanılacak olan uygulama ile yurttaşların, uygulama üzerinden alacakları kodları kullanarak, sağlık durumlarının kontrolü ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre onay verilecek.

Seyahati gerçekleştirilen kişinin seyahat sonrasında pozitif olduğunun tespit edilmesi durumunda yolculuk sırasında temas ettiği kişiler uyarılacak ve filyasyon uygulamasına başlanacak.

Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES Kodu alacak. Aldığı HES Kodunu bilet alırken ilgili seyahat firması ile paylaşacak.

Paylaşılan HES kodları üzerinden tüm yolcuların koronavirüs riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak. Böylece tüm yurttaşların sağlık durumu korunabilecek.

Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.

HES Kodu uygulaması ile amaç vatandaşların kontrollü sosyal hayatta güvenliği en üst düzeyde sağlanılması.

HES kodu üç yöntem ile alınır...

Bunlardan biri Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması IOS ve Android işletim sistemleri sahip cep telefonları ile...

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek HES kodu alabilirsiniz.

Bununla birlikte Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek te bu uygulamadan yaralanabilecekler.

Ayrıca T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek te HES kodu alınabilir.

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Anne babalar 18 yaş altı çocuklar için de HES kodu e-Devlet üzerinden oluşturabilirler.

HES kodunu almak için ikinci yol ise kısa mesaj servisi.

HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini gün sayısı olarak yazmaları ve 2023’e kısa mesaj atmaları halinde HES Kodları telefonlarına kısa mesaj olarak iletilecek.

Paylaşım süresi belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak.

(Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

HES Kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen yurttaşın elinde. TC Kimlik Numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılıyor.

Ayrıca yurttaşlar HES Kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak.

HES Kodu yarından itibaren Hayat Eve Sığar uygulamasından alınabilecek.

