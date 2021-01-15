HES kodu nasıl alınır? HES kodu nerelerde kullanılır?

Bugünden itibaren İstanbul toplu ulaşımında HES kodu zorunluluğu başlıyor.

HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından İstanbulkart ile HES Kodlarının eşleştirme işlemleri bugün sona eriyor.

HES kodu ile eşleştirilmemiş kartlar 16 Ocak 2021 tarihinden itibaren toplu taşımada kullanılamayacak.



Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.



Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıyor ve 2023'e SMS olarak atılabiliyor.



(Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)



"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.



* HES kodu 30 Mayıs'ta illere gönderilen genelge ile şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs) yapılacak seyahatlerde kullanılmaya başlandı.

* Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar, her türlü biletleme işleminde HES kodu talep etmeye başladı.

* Salgın döneminde bir başka tedbir de ÖSYM'den geldi. Koronavirüs tedbirlerini artıran Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) de sınavlarda görev alacaklardan HES kodu talep etti.

* ÖSYM'den sonra Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de 1 Eylül'den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı.

* Hemen ardından İl Umumi Hıfzıssıha Kurulları da koronavirüs tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu uygulamasının kullanılmasına karar verdi.

* Milli Eğitim Bakanlığı da okullarda yaşanabilecek sağlık problemlerinin takibine HES koduyla başladı.

