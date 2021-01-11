HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma yöntemleri…

Koronavirüs tedbirleri kapsamında günlük hayatımıza hemen her gün yeni uygulamalar kısıtlamalar ve izinler entegre edildi.

En önemli uygulamaların başında ise bir kimlik gibi taşımak mecburiyetinde olduğumuz HES kodu uygulaması.

HES kodu koronavirüs tespit edilen kimselerin takibini sağlayan Hayat Eve Sığar uygulamasıdır.

Türkiye'de zorunlu hale getirilen, şehirler arası seyahatlerde, iş yerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılacak “HES” kodu vatandaşların Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını anlamak ve önlemini almak için kullanılıyor:



HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden, "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor.

"HES kodu oluştur" butonuna tıkladıktan sonra kod kullanım süresi seçilerek alma işlemi tamamlanır.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.

Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodun hangi kurumla paylaşıldığına ilişkin liste görüntülenebiliyor.



HES kodu ayrıca kısa mesaj ile de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıyor ve 2023'e SMS olarak atılabiliyor.

Hayat Eve Sığar (HES) Kodu ile ilgili Sağlık Bakanlığının hazırladığı bilgilendirme sitesi için tıklayınız.

(Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)



"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.



