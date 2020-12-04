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Herkesin güvendiği Alman aşısı ile ilgili flaş gelişme!
Herkesin güvendiği Alman aşısının bulaşıyı engelleyip engellemediği belirlenemedi.
GÜNDEM 04.12.2020, 12:52
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Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği ve koronavirüse karşı en etkili aşı konumunda olan ilacın insanların virüsü başkalarına bulaştırmasını engelleyip engellemediğinin henüz belirlenmediği açıklandı. Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, "Bu konuyu incelemek gerekiyor" dedi.
The Hill'in aktardığı habere göre, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı yüzde 95 etkili olsa da henüz aşı olan kişilerin virüsü bulaştırıp bulaştırmadığı belirlenmedi.
Dateline programında sunucu Lester Holt'un sorularını yanıtlayan Bourla, koronavirüs aşısıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. "Aşı olup korunsam da virüsü hâlâ başkalarına bulaştırma tehlikem olur mu?" sorusuna yanıt veren Bourla, "Bence bu incelenmesi gereken bir konu. Henüz bu konuda net bir bilgimiz yok" dedi.
Diğer yandan Şirket daha önce 100 milyon doz olarak açıkladığı 2020 koronavirüs aşısı üretim hedefini 50 milyon doza indirdi. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamasında aşıların üretimi için gereken büyük ölçekli hammaddenin temin edilmesi süreci olmak üzere birçok faktörün üretimin yavaşlamasında etkili olduğunu belirtti.
The Hill'in aktardığı habere göre, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı yüzde 95 etkili olsa da henüz aşı olan kişilerin virüsü bulaştırıp bulaştırmadığı belirlenmedi.
Dateline programında sunucu Lester Holt'un sorularını yanıtlayan Bourla, koronavirüs aşısıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. "Aşı olup korunsam da virüsü hâlâ başkalarına bulaştırma tehlikem olur mu?" sorusuna yanıt veren Bourla, "Bence bu incelenmesi gereken bir konu. Henüz bu konuda net bir bilgimiz yok" dedi.
Diğer yandan Şirket daha önce 100 milyon doz olarak açıkladığı 2020 koronavirüs aşısı üretim hedefini 50 milyon doza indirdi. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamasında aşıların üretimi için gereken büyük ölçekli hammaddenin temin edilmesi süreci olmak üzere birçok faktörün üretimin yavaşlamasında etkili olduğunu belirtti.
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