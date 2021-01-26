Herkes kulüp başkanı olmaya cesaret edemeyecek! Yeni düzenleme kapıda

Spor kulüplerinin artan borçları kapsamında yeni hazırlanacak düzenlemeyle borçları konusunda yönetim kurullarına sorumluluk getirecek.

AK Parti tarafından hazırlanan yasa teklifinde Bir kulüp, gelirinden daha fazla harcarsa ve borçlanırsa kulüp başkanı ve yönetimi borcu ödemekle yükümlü olacak.

Spor kulüplerinin bankalara olan borçlarının yapılandırılmasının ardından gündeme gelen düzenlemeyle kulüpler yeni dönemde sıkı takibe alınacak.

Söz konusu düzenleme ile kulüplerde sıkı denetim başlatılacağı belirtilirken konuya dair Bloomberg'den Ercan Ersoy ve Fırat Kozok'un haberine göre; Meclis’e gelecek haftalarda sunulması planlanan Kulüpler Birliği ve Federasyonlar Yasa Teklifi hakkında bilgi veren üst düzey AK Parti yetkilisi, kulübün gelirini aşan ve ödenemeyen borçlarının tahsili için kulüp başkanının mal varlığına el koyma seçeneğinin de gündeme gelebileceğini söyledi.

Buna göre kulüp yöneticileri, kendilerinden sonraki yönetimlere borçsuz ya da ödemeleri planlanmış şekilde kulüpleri devredecek.

Galatasaray Spor Kulübü’nün aralık ayında yapılan divan kurulu toplantısında kulübün 30 Eylül 2020 itibarıyla borcu 2 milyar 123 milyon lira olarak açıklamıştı. Beşiktaş’ın aynı aydaki toplantısında da rakam 3 milyar 376 milyon 82 bin lira olarak duyurulmuştu. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ise geçen haftaki yüksek divan kurulu toplantısında 30 Eylül 2020 itibarıyla külüp borcunun 4 milyar 719 milyon TL olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Dört büyükler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un futbol takımlarının toplam borçları da 30 Kasım 2020 itibarıyla yıllık gelirlerinin yaklaşık üç katı olan 6,6 milyar TL’yi aşıyor.

Eski futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili, kulüplere dair yapılacak düzenleme hakkında dört önemli başlıkta çalışma öngörüldüğünü belirtirken; yöneticilerin borçlardan sorumlu olmaları yanında, bazı suçları işleyenlerin kulüplerde yönetici olamamaları, federasyon yönetimlerinde en az iki milli sporcunun yer alması gibi hükümlerin de yer alacağını söyledi.

Kulüplerin aşırı borç yaptıklarını vurgulayan Sancaklı, "Yöneticilerin borçlardan sorumlu olmaları hayati bir mesele. Çünkü aynı adamların yönettikleri holdingler ciddi kârlar ederken, kulüpler batıyor. Futbolcu transferlerinde paralar yöneticilerin istedikleri gibi harcanıyor. Kökten çözüm getirmezsek bu sorunun aşılması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Ayrıca kulüplerin yabancı yatırımcı çekme konusunda da faaliyet içerinden olabileceklerini belirten Sancaklı, "Bazıları ‘O zaman bizim kulüpleri yabancılar satın alır’ diyor, böyle de olmayacak ama, kulüplerde dernek-şirket ilişkilerinin düzenlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

