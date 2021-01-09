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Herkes aşı beklerken koronavirüste ilaç müjdesi

Covid-19'u ağır geçiren hastaların dörtte birinin hayatta kalabilmesini sağlayacak iki yeni ilaç, İngiltere'deki Covid yoğun bakım birimlerinde devreye sokuluyor..

GÜNDEM 09.01.2021, 02:17
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Herkes aşı beklerken koronavirüste ilaç müjdesi
Covid-19'u ağır geçiren hastaların dörtte birinin hayatta kalabilmesini sağlayacak iki yeni ilaç,  İngiltere'deki Covid yoğun bakım birimlerinde devreye sokuluyor.
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne bağlı hastanelerde yürütülen denemelerde, Roche tarafından üretilen Actemra (Tocilizumab) ve Sanofi'nin ürettiği Kevzara (Sarilumab) adlı anti inflamatuvar niteliğindeki iki artirit ilacının hayat kurtardığı görüldü.
İngiltere'de yüzlerce hastanın yaşamını kurtarabilecek miktarda stoku bulunan ilaçlar, önlem olarak ihracat yasağı listelerine de eklendi.
Şu anda Birleşik Krallık çapında bütün hastanelerde 30 binin üzerinde Covid hastası var. Bu sayı, geçen yılın Nisan ayındaki birinci dalganın zirvesinden yüzde 39 daha yüksek.
İngiltere hükümeti faydası tescillenen her iki ilacın üretiminin sürdürülmesi için üreticiler Roche ve Sanofi ile temas halinde.
Bu iki ilaçla ilgili denemeler, İngiltere dahil altı ülkede sürdürüldü. İngiltere'deki denemeleri Imperial College'dan uzmanlar yürüttü.
Ortalama olarak yoğun bakıma alınan Covid hastalarının yüzde 36'sı yaşamlarını yitiriyor.
Ama ilaçların hastanın yatırılmasından itibaren ilk 24 saat içinde kullanılmasıyla bu oranın dörtte bir oranında düşerek yüzde 27'ye gerilediği ortaya çıktı.
BBC Türkçe’den Michelle Roberts’ın aktardığına göre ilaçların Covid hastalarının ciğerleri ve diğer organlarında görülen aşırı enflamasyonu bastırabildiği anlaşılıyor.
İlaçların yoğun bakım hastalarının önemli bir oranının hayatını kurtarmasının yanısıra ağır hastaların iyileşme süresini de ortalama bir hafta kadar kısalttığı anlaşılıyor.
Her iki ilacın da daha önce faydalı olduğu keşfedilen Deksametazon adlı kortizonlu ilaçla birlikte kullanılabileceği ve tedaviyi daha etkili hale getirebildiği düşünülüyor.
Söz konusu ilaçlar hasta başına 750-1000 sterline (7500-1000 lira) mal oluyor. Bu bakımdan 5 sterlinlik deksametazon da eklendiğinde çok pahalıya geliyorlar.
Ama uzmanlar yoğun bakımdaki bir hastanın bir gün hastanede yatışının maliyetinin 2 bin sterlin olduğu (20 bin lira) düşünüldüğünde, ilaçların kullanımının hayat kurtarmasının yanısıra aslında tasarruf anlamına da gelebileceğine dikkat çekiyor.
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