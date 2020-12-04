Hercai dizisi 50. bölümüyle diziseverlerle buluştu. ATV'nin sevilen dizisi Hercai son bölümü ile izleyicisini ekran karşısına kitledi. Diziyi izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler arama motorlarında, "Hercai 50. Bölüm izle! Hercai son bölüm ve Hercai 50. Bölümde neler oldu?" gibi aramalar yapıyor. İşte Hercai 50. Bölüm tek parça.



Nasuh ve Azize hayatnın şokunu yaşamatadır. Azize’nin gerçkte Ayşe olduğunu öğrenen Nasuh şoka girer. Azize, Mahmut’a söylediklerinden pişman olur ancak Hazar’a ulaşmakta zorluk çeker. Miran ve Reyyan bebek sevinci içindedir. Miran'ın her zaman olduğu gibi en yakın destekçisi Fırat’tır. Fırat’a bazı sırlar açıklamak isteyen Esma, düşüncelidir. Hiç ummadığı biri ona her şeyi söylemesini söyler. Azize herşeyin sona erdiğini düşünür ve uzun bir yola koyulur. Onu yolda büyük bir sürpriz bekler.

HERCAİ 50, BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

