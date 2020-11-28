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Hercai 49. Bölüm izle! Hercai son bölüm
Hercai adlı dizi 49. Bölüm ile ekranlara geldi. Peki, Hercai son bölümde neler oldu? İşte, Hercai 49. Bölüm hakkında merak edilen tüm detaylar.
GÜNDEM 28.11.2020, 08:13
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Hercai 49. Bölümü, ATV'de ekranlara geldi. Sevilen yapım yine izleyicilerini ekran başına kitledi. Hercai 49. Bölümü izleyemeyen veya kaçıran diziseverler arama motorlarında, "Hercai 49. Bölüm izle! Hercai son bölüm ve Hercai 49. Bölümde neler oldu? " gibi aramalar yapıyor. İşte Hercai son bölüm hakkında merak edilenler.
Aslan, Reyyan'ı kaçırmak isterken Hazar'ı vurmu. ancak Mahfuz da onu vurmuştur. Reyyan ve Miran, Hazar'ı kurtarmak için elinden geleni yapar. Füsun Aslanbey'in dönüşüyle Aslanbeyler konağı düzene alışmaya çalışırken konağa gelen kötü haberle moralleri bozulur. Şadoğulları'nı karşısına alan Azize, Füsun'u da karşısına alır.
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Aslan, Reyyan'ı kaçırmak isterken Hazar'ı vurmu. ancak Mahfuz da onu vurmuştur. Reyyan ve Miran, Hazar'ı kurtarmak için elinden geleni yapar. Füsun Aslanbey'in dönüşüyle Aslanbeyler konağı düzene alışmaya çalışırken konağa gelen kötü haberle moralleri bozulur. Şadoğulları'nı karşısına alan Azize, Füsun'u da karşısına alır.
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