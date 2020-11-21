Hercai 48. Bölümü, ATV'de yayınlandı. Beğenilen yapım yine sevenlerini ekran karışısına kitledi. Sevilen diziyi izleyemeyen veya kaçıran diziseverler arama motorlarında, "Hercai 48. Bölüm izle! Hercai son bölüm ve Hercai 48. Bölümde neler oldu? " gibi aramalar yapıyor. İşte, Hercai 48. Bölüm hakkında merak edilen tüm detaylar.



Miran'ın itirafları ve Füsun Aslanbey'in yaşaması Şadoğulları'nın ve Aslanbeyler'in hayatında şok etkisi oluşturur. Miran'ın en büyük destekçisi yine Reyyan olur.

Sakladıkları ortaya çıkan Azize Aslanbey daha korkutucudur ve Nasuh Şadoğlu'ndan hesap sormak ister. Hırsa bürünün Azize etrafında olanlardan habersizdir. Gizli planlar yapan Aslan her an trajediye neden olabilir. Hayatı ters düz olan Miran ajediye engel olabilecek midir? Ya da Aslan ailelere yıkıcı bir iz bırakarak gidecek midir? Miran, Aslan'ın planlarıyla uğraşırken diğer yandan da hayatıyla mücadele eder.

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