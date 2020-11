Her üç aileden biri korona, yoğun bakımlarda yer kalmadı

Koronavirüste ikinci dalga dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sert geçiyor. Her gün vaka sayısı artarken kaygılar da sürüyor.

Pandeminin yayıldığı şehirlerden biri de Afyon. Şehirde her üç aileden birisinin koronaya yakalandığı, yoğun bakımlarda yer kalmadığı belirtiliyor.

Açıklama Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Alev Türe’den geldi.

Türe, “Şehirde her üç aileden birisi korona virüse yakalanıyor. Şu an pandemi hastanelerinde yoğun bakımların dolu olması nedeniyle yeni hastalar ya çevre illere ya da ilçelere gönderiliyor” dedi.

Kentte korona virüs vaka sayılarının bir ay öncesine oranla 2-3 kat arttığını belirten Türe şöyle konuştu:



Şehirdeki pandemi hastanelerinde yoğun bakımların dolduğunu aktaran Türe, “Afyon’da 2 pandemi hastanesi var. Şu an yoğun bakım yatakları dolu. Bazen doluluktan dolayı mecburen yeni hastalar çevre il ve ilçe hastanelerine sevk ediliyor” dedi.

Duvar’ın haberine göre şehirdeki yoğun bakım yatak sayılarının arttırıldığını aktaran Türe, daha sonra şunları söyledi:



“Kentteki tam verilere sahip değiliz ama hem Afyon’da hem de Türkiye’de vaka sayılarının ciddi bir artışı söz konusu. Şu an Afyon’da tüm Türkiye’de olduğu gibi vaka sayıları bir ay öncesine göre 2-3 kat arttı. Küçük bir il olmamızdan dolayı birçok büyük şehire göre daha şanslı görünsek de yine sıkıntı büyük. Şu an kentte hemen hemen her 3 aileden birisi korona virüse yakalanıyor. Bu da silsile tarzında gittikçe artıyor ve artmaya da devam edecek.”

“İl Sağlık Müdürlüğü vaka sayılarının önüne geçebilmek için yoğun bir şekilde stratejiler üretiyor ama vaka sayıları beklenilenin üzerine çıkınca imkânlar da yetersiz kalabiliyor. Pandemi hastanesi olan Devlet Hastanesi’nde yatak sayısı artırıldı. Yine aynı şekilde birçok ilçe hastanesinde de yoğun bakım hasta sayısı artırıldı.”