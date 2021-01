Her türlü sıkıntıdan kurtaracak, her türlü isteği kabul ettirecek dua

İhlas ve samimiyetle okunduğunda bir duanın kabul ettiremeyeceği hiç bir dilek ve istek yok. Ancak kimi dualar vardır ki tabiri caizse bir tılsım etkisi gösterir. Yunus peygamberin duası da bu dualardan biridir. Hz. Yunus'un duası çaresizliği döneminde balığın karnında denizin derinliğinde söylediği bir zikirdir.

Bu mübarek duayı inanarak okuyan kimseler her türlü kazadan beladan, sıkıntıdan, yoksulluktan, kederden, yalnızlıktan, kötü şeylerden, şeytanın vesvese vermesinden emin olur. Ve asla duası geri çevrilmez.

Kısaca Yunus (as)'ın kıssasında geçen dua her derde deva bir duadır.

Bu duanın fazileti ile ilgili hadisler vardır.

Aişe(r.a)’dan : Resulü Ekrem’in şöyle buyurduğunu işittim;”Sizden bir kimse sıkıntı, gam ve keder gelecek olursa üç defa "La ilahe illaē ente subhâneke innî kuntu mine’z-zâlimîn" desin buyurmuştur.

Hz. Yunus'un Allah'ın yardımıyla kurtulduğu duanın her zaman, her sıkıntıda okunması gerekir. Sabah, öğlen, akşam vakti fark etmeden, her daim okunabilir. Kişi şeytanın vesvesesini duyduğu anda bu duayı okuyarak rahatlayabilir, ondan anında kurtulabilir.

Hz Yunus tövbesi ve Kur'an'da duasının kabul edilmesiyle meşhur peygamberlerdendir.

Hz Yunus yunus balığının içinden "La ilahe illaē ente subhâneke innî kuntu mine’z-zâlimîn" duası ile kurtulmuştur.

Hz. Yûnus’un Yûnus balığının karnında iken Allah’a ettiği dua, şudur:

لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

"La ilahe illaē ente subhâneke innî kuntu mine’z-zâlimîn"

Senden başka İlâh yoktur. Sen, Sübhân’sın (her şeyden münezzehsin). Muhakkak ki ben, zâlimlerden oldum.» (Enbiyâ Sûresi, 87. âyetten kısmen alınmıştır)