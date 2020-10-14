Her kutuyu ilaç sanmayın!

Eczacılar Birliği, sağlık ürünlerinin eczaneler dışında satılmasının halk sağlığını olumsuz etkileyebileceğini kaydedip, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Türk Eczacılar Birliği (TEB), içinde ilaç etken maddesi barındıran ve piyasaya başka isimlerle sunulup satışı yapılan ürünler ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada vatandaşları uyardı. TEB, eczane haricinde satılan sağlık ürünlerine itibar edilmemesini gerektiğini kaydetti.



İlaç gibi insanların sağlıklarının doğrudan etkileyen bir ürünün eczaneler dışında belirli reklamlarla süslenip satılmasının halk sağlığı açısında büyük riskler doğurabileceğini belirten Eczacılar Birliği, “İlacın ve ilaç kategorisi içerisinde değerlendirilmesi gereken ürünlerin; üretiminden saklama koşullarına, dağıtımından imhasına olan tüm süreçlerin sağlık profesyonellerinin gözetiminde olması gerektiğini bir kez daha, ısrarla hatırlatıyoruz. İlaca ve sağlığa dair tüm ürünlerin tek doğru adresi sadece ve sadece eczanelerdir. Halk sağlığının korunması, dünyada ve Türkiye’de daha önce örneklerine sıklıkla rastladığımız ölümlere varabilecek geri dönülemez sağlık sorunlarının önlenmesi açısından söz konusu ürünlerin eczacı danışmanlığında halka sunulması elzemdir” ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanlığı’nı ticari kaygıları önceleyip halk sağlığını riske atabilecek bu tip çabalara karşı önlemler alma çağrısında bulunan TEB, vatandaşlara da uyarıda bulundu. Özellikle pandemi sürecinde ‘virüse etkili’ reklamları ile eczaneler dışında satılan ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

