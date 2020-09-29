Her hal ve şart altında Azerbaycan'ın yanındayız

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i büyükelçilikteki ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Azerbaycan'ın tarihi bir dönemden geçtiğine işaret ederek, dost ve kardeş Azerbaycan halkına verilen desteği göstermek amacıyla Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'i ziyaret ettiklerini bildirdi.

Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycanlılara Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, "Sonuna kadar, Türkiye olarak her platformda, masada, sahada, her hal ve şart altında Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kere daha ilan ediyoruz. Bu dayanışmamızı bir kere daha gösteriyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, ortada açık bir haksızlığın olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Zaten Ermenistan tarafından işgal edilmiş Azerbaycan toprakları uluslararası camianın önünde çözülmesi gereken bir sorundur. Bu sorun dururken, bir de Ermenistan, Kafkaslar'daki sulhu bozacak şekilde saldırgan, son derece şımarık bir tarzda, Azerbaycan'a karşı açık bir saldırıda bulunmuştur. Bu aynı zamanda bölge barışının ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir provokasyondur."

