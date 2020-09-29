Her dava adamı izlemeli! Erbakan Hoca'nın ibretlik cevabı
Milli Gazete Yazarı Abdülaziz Kıranşal, Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile gerçekleştirdikleri bir buluşmadaki duygulandıran anekdotu anlatıyor.
GÜNDEM 29.09.2020, 12:35
Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın MGV Üniversite Başkanlarıyla gerçekleştirdiği bir konuşmada sarf ettiği sözler duygulandıracak cinsten...
Milli Gazete Yazarı Abdülaziz Kıranşal'ın anlattığına göre Erbakan Hoca, MGV Üniversite Başkanlarıyla bir araya gelir. Milli Görüş hareketini ve çalışmalarını anlatan Erbakan Hoca, Üniversite Başkanlarına "Biz bütün bunları niçin yapıyoruz? Biliyor musunuz?" sorusunu yöneltir.
Kendilerine yöneltilen soru karşılığında Üniversite Başkanları tarafından birkaç cevap verildikten sonra Erbakan Hoca gözlerinden yaş akarak o ibretlik sözleri sarf eder:
Her dava adamı bu videoyu izlemeli...Abdülaziz Kıranşal anlatıyor: "Biz bütün bunları niçin yapıyoruz?" sorusuna Erbakan Hoca'nın ibretlik cevabı... pic.twitter.com/U3th7vej6l
— Millî Gazete (@milligazetecom) September 29, 2020
"Biz bunları Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz. Umarız ki Rabbimiz günahlarımızı affeder bu çalışmalarımız karşılığında."
Her dava adamı bu videoyu izlemeli...Abdülaziz Kıranşal anlatıyor: "Biz bütün bunları niçin yapıyoruz?" sorusuna Erbakan Hoca'nın ibretlik cevabı... pic.twitter.com/U3th7vej6l pushfn('ads'); — Millî Gazete (@milligazetecom) September 29, 2020
Milli Gazete Yazarı Abdülaziz Kıranşal'ın anlattığına göre Erbakan Hoca, MGV Üniversite Başkanlarıyla bir araya gelir. Milli Görüş hareketini ve çalışmalarını anlatan Erbakan Hoca, Üniversite Başkanlarına "Biz bütün bunları niçin yapıyoruz? Biliyor musunuz?" sorusunu yöneltir.
Kendilerine yöneltilen soru karşılığında Üniversite Başkanları tarafından birkaç cevap verildikten sonra Erbakan Hoca gözlerinden yaş akarak o ibretlik sözleri sarf eder:
Her dava adamı bu videoyu izlemeli...Abdülaziz Kıranşal anlatıyor: "Biz bütün bunları niçin yapıyoruz?" sorusuna Erbakan Hoca'nın ibretlik cevabı... pic.twitter.com/U3th7vej6l
— Millî Gazete (@milligazetecom) September 29, 2020
"Biz bunları Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz. Umarız ki Rabbimiz günahlarımızı affeder bu çalışmalarımız karşılığında."
Her dava adamı bu videoyu izlemeli...Abdülaziz Kıranşal anlatıyor: "Biz bütün bunları niçin yapıyoruz?" sorusuna Erbakan Hoca'nın ibretlik cevabı... pic.twitter.com/U3th7vej6l pushfn('ads'); — Millî Gazete (@milligazetecom) September 29, 2020
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