Her bir üyesine sigorta yaptırdı

Sosyal sendikacılık anlayışını her alanda gerçekleştiren Öz Taşıma-İş Sendikası, üyelerinin sosyal haklarına yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Sendika tarafından üyelerine her yıl yaptırılan ferdi sigorta poliçesi yenilendi.

Ferdi sigorta poliçesi ile kaza sonucu vefatta vârisine, sürekli sakatlık durumunda da üyelere, acılarını bir nebze de olsa hafifletmek adına ödemeler gerçekleştirilecek. Tüm dünyada geçerli olan poliçenin teminat süresi ise 1 yıl geçerli olacak. Motosiklet kullanımının da dahil olduğu poliçede, deprem, sel, yanardağ püskürmesi, yer kayması da teminata dahil. Teminata dahil olan diğer maddeler ise terör ve kötü niyetli halk hareketleri, yanık, yılan veya haşerat sokması, zehirli gaz solunumu, ısırılma (kuduz) nedeniyle vefat.



Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, kendilerinin yalnızca toplu iş sözleşmesi imzalayan değil, aynı zamanda sosyal sendikacılığı uygulayan öncü bir sendika olduklarını vurguladı. “Üyelerimiz bizim için çok kıymetli” diyen Toruntay, “İyi günlerinde de kötü günlerinde de her daim üyelerimizin yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ailemizin birer ferdi olarak gördüğümüz üyelerimiz için her yıl ferdi sigorta poliçesi yapıyoruz. Bu yıl da poliçemizi yeniledik. Böylece tüm üyelerimiz, ferdi sigorta kapsamına alınmış oldu. Sigorta bedelinin tamamı ise sendikamız tarafından karşılandı. Sosyal bir sendikayız ve sosyal sendikacılığımızı devam ettireceğiz. Üyelerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.