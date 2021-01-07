Hepsiburada.com'da garip olay! Teslimat günü iptal mesajı geldi

Koronavirüs salgının etkileriyle büyüyen online alışveriş platformları müşterilerinin güvenini sarsmaya başladı. Daha önce online alışveriş platformları ile ilgili problemlerin bir çoğu sosyal medyada dile getiriliyor. Hepsiburada.com'da yaşanan bir olay ise tepki çekti.

Kocaeli'nin yerel haber sitesi seskocaeli.com'da yer alan habere göre bir vatandaşın iki ay önce hepsiburada.com internet sitesinden koltuk siparişi verdiğini, sitenin teslimat için 2 ay süre verildiğini aktardı. 2 ay sonra gelecek olan koltuğun ödemesini yapan mağdur vatandaş koltuğun teslimat tarihini beklemeye başladı.

Sipariş ve ödemenin ardından geçen iki aydan sonra teslimat günü geldiğinde koltuğunu bekleyen müşteriye hepsiburada.com tarafından siparişi teslim edemeyeceklerini ve iptal ettiklerini belirten bir mesaj iletildi. Talihsiz olayı yaşayan vatandaş ise bu durumun hepsiburada.com’a hiç yakışmadığını ve siteye olan güveninin sarsıldığını belirtti.

