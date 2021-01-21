Henry Onyekuru heyecanı: Transfer için İstanbul'a geliyor!

Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray bir yandan da takımı güçlendirmek için transferlere hız vermeye başladı.

Sarı-kırmızılılar uzun süre takında kiralık oynayan Henry Onyekuru transferi için düğmeye bastı. Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Onyekuru'nun bu gece İstanbul'a geleceği belirtildi.

Galatasaray, Henry Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı.

DHA'nın haberine göre; Nijeryalı futbolcu, Henry Onyekuru bu gece saat 00:05'te İstanbul'da olacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, Monaco ile 250 bin Euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı.

Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler sonrası zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalktı.

