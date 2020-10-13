Heniyye'den tarihi çağrı! Saydığı ülkelerin arasında Türkiye de var

Hamas lideri İsmail Heniyye, 'Middle East Eye' Yöneticisi Gazeteci David Hearst ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Gündemdeki konulara ilişkin olarak Hearst'in sorularını cevaplandıran Heniyye aralarında Türkiye'nin de yer aldığı bazı ülkelere dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Hamas lideri Heniyye ile gerçekleştirilen röportajın öne çıkan bölümlerinden biri bazı Arap ülkelerinin son süreçte işgalci İsrail rejimi ile gerçekleştirdiği normalleşmeye (!) ilişkindi. Konuya dair açıklamasında İsrail rejimi ile normalleşen (!) Arap ülkelerine tepki gösteren Heniyye, siyonizme karşı bir koalisyon oluşturulmasını talep etti.

İsmail Heniyye, siyonizme karşı oluşturulması gereken koalisyonda yer alabilecek ülkeleri de açıkladı. Hamas lideri, Filistin direniş hareketleri ile Türkiye, Katar, İran, Pakistan ve Cezayir'in söz konusu koalisyonda yer alabileceğini kaydetti. Heniyye, söz konusu koaliyonun "İsrail rejimi ile normalleşme (!)" karşıtı bir tavır sergilemesini istediğini dile getirdi.

Son süreçte Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn işgalci İsrail rejimi ile normalleşme (!) anlaşmasına imza atmıştı. Hamas lideri İsmail Heniyye ise geçtiğimiz haftalarda Lübnan'a giderek bir dizi temasta bulunmuş ve Beyrut'ta yapmış bir açıklamada siyonizme karşı bir koalisyon oluşturulması çağrısı yapmıştı.

