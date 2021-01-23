Hem karada hem denizde düşman!

“Herkesten daha çok Kıbrıs sorunu ile ilgilendim” diyen ve kendisine “Joe BIDENOPOULOS” dendiğini ifade eden ABD’nin yeni başkanının, Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye karşıtı adımlar atmasından endişe ediliyor.

ABD’nin yeni döneminde başını ağrıtacak diğer bir isim olan Dışişleri Bakanı olması beklenen Antony Blinken, Türkiye karşıtı cepheyi şimdiden açtı. Öte yandan Demokrat kanattan Bob Menendez’in de geçen günlerde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye karşıtı bir açıklamada bulunması, ABD ile önümüzdeki dönemde denizde de ciddi bir problem yaşamamızın muhtemel olduğunu gösteriyor.

3 Kasım 2020’deki başkanlık seçimlerinde ABD’nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden geçen günlerde fiilen görevine başladı. Geçmişten günümüze kritik konularda hep Türkiye’nin karşısında yer almasına alıştığımız ABD’nin söz konusu tavrını bu dönemde de sürdüreceği tahmin ediliyor. Biden döneminin kimi noktalarda geçmiş ABD yönetimlerinden daha da haydutça bir tavır sergilemesi beklenirken, bu konuların başında Doğu Akdeniz meselesi geliyor. Son süreçte ABD’den gelen açıklamaların da bu tezi doğrular bir nitelik taşıdığı görülüyor.



ABD Başkanı Joe Biden’ın Dışişleri Bakanı adayı olan Antony Blinken henüz görevine resmen başlamazken Türkiye aleyhine ikinci bir açıklamada bulundu. Geçen günlerde yapmış olduğu açıklamada Türkiye’yi “sözde müttefik” ifadesiyle hedef alan Blinken, şimdi de Türkiye karşıtlığıyla bilinen cepheye destek sözleri sarf etti. Yunanistan medyasında yer alan bilgiye göre ABD’nin başkenti Washington’da konuşan Blinken, Doğu Akdeniz’e ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti. Ülkemizin haklı bir mücadele verdiği Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı cepheyi sevindiren bir açıklamaya imza atan Blinken, ABD’nin Yunanistan, İsrail ve GKRY ile arasındaki bağları daha da güçlendirme amacı taşıdığını söyledi. Söz konusu amaç için çalışmayı dört gözle beklediğini dile getiren Blinken, Yunanistan ile olan ilişkilerinin Doğu Akdeniz’deki çıkarları için önemli olduğunu da ifade etti.



Blinken, son günlerde peş peşe Türkiye karşıtı sözler sarf ederken ABD’den söz konusu nitelikte başka bir açıklama daha geldi. Bu bağlamda ABD Senatosu’nda Demokrat kanadın mensuplarından olan Bob Menendez de geçen günlerde Türkiye karşıtı bir açıklamada bulundu. Türkiye’yi müttefik gibi davranmamakla suçlayan New Jersey Senatörü Menendez, “Doğu Akdeniz’de müttefiklerimiz Yunanistan ve Kıbrıs’a (GKRY) karşı saldırgan davranışlarıyla istikrarı bozmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.



Joe BIden’ın geçmişte yapmış olduğu açıklamalar, Doğu Akdeniz konusunda ABD’nin önümüzdeki dönemde sergileyebileceği tavra dair ipuçları veriyor. Söz konusu ifadelerin ışığında öyle tahmin ediliyor ki; ABD’nin dış politikasında İsrail ve Yunanistan’ın çıkarları önemli bir ölçüt olacak. Biden’ın kendisini bir Siyonist olarak tanımladığı bilinirken Yunanistan lehine yapmış olduğu bir açıklama da zihinlerdeki yerini koruyor. 2014 yılında bir açıklamada bulunan Biden, “Bildiğiniz üzere, Kongre’deki diğer herkesten daha çok Kıbrıs sorunu ile ilgilendim. Tüm kariyerim boyunca. Hatta arkadaşlarım bana şaka olarak Joe Bidenopoulos olarak hitap ederler. Nereden geldiğimi biliyorsunuz. Bu şaka değil, uzun süredir bu konuyla ilgileniyorum” demişti. İsrail, Yunanistan ve GKRY Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye karşıtı cepheyi oluştururken söz konusu aktörler uluslararası hukuka aykırı bir biçimde ülkemizin menfaatlerine ters bir tavır sergiliyor.

