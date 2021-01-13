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Hem boksör hem de kahveci! Erol Taş kimdir?

Sinema ve dizi oyuncusu Erol Taş'ın vefatının üzerinden 22. yıl geçti. Peki Türk sinemasının boksör ve kahveci aktörü Erol Taş kimdir? Erol Taş aslen nerelidir?

GÜNDEM 13.01.2021, 18:15
Hem boksör hem de kahveci! Erol Taş kimdir?
Oyunculuğu ve de de sporculuğuyla tanınan Erol Taş, 28 Şubat 1926'da Erzurum'da dünyaya geldi.
İki yaşında iken, babası Hamza Bey'in ölümü üzerine annesi Nazife Hanım ile birlikte İstanbul'a taşındı.
Ailesine bakabilmek için okulu bıraktı ve hamallık, tezgâhtarlık yaptı
İlkokulu bitirdikten sonra boksa ilgi duydu
Askerden sonra Cankurtaran'da bir iplik fabrikasında çalışmaya başlayan Taş, 1947 senesinde de boksta İstanbul ve Türkiye ikinciliğine layık görüldü.
İzledikleri bir film çekimine mahalledeki serserilerin musallat olması üzerine arkadaşlarıyla olaya müdahale eden Taş, bu olayın ardından bir kavga sahnesinde rol almak için teklif aldı.
Sinemaya figüranlık ve küçük rollerle adım atan ünlü oyuncunun ilk filmi Mümtaz Alpaslan'ın 1957 yılında çektiği "Acı Günler" oldu.
Erol Taş, bir çobanı oynadığı Metin Erksan yönetmenliğinde 1958'de çekilen "Dokuz Dağın Efesi" filminin yanı sıra "Peçeli Efe", "Dikenli Yollar", "Şoför Nebahat", "Köyde Bir Kız Sevdim", "Dişi Kurt" ve "Gecelerin Ötesi" filmlerinde rol aldı.
"Maskeli Beşler" ve "Maskeli Beşler'in Dönüşü" filmleriyle büyük hayranlık uyandırdı.
"Kızıl Maske"de müze müdürü, "Hakanların Savaşı"nda Kubilay Han ve "Küçük Kovboy"da çiftlik kahyası, "Hudutların Kanunu" filminde "Ali Cello" rollerini oynayan Taş, "Dertli Pınar", "Gecelerin Ötesi", "Duvarların Ötesi" ve "Sürgün" filmlerinde de rol aldı.
Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı 1967 yapımı "Ana" filmi ile Süleyman Çavuş karakterini oynadığı 1992 yapımı "Sürgün" filmi iyi adam rolünü oynadığı az sayıda yapımlar arasında yer aldı.
"Mapushane Çeşmesi", "Kanlı Kale", "Efenin İntikamı", "Eşkiya Kanı/Hakimo", "Konuşan Gözler" ve "Katırcı Yani Efenin Definesi" filmlerinde başrol oynayan Taş, festivallerde çok sayıda ödül aldı.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1965, 1968 ve 1975 yıllarında "Duvarların Ötesi", "İnce Cumali" ve "Diyet" filmleriyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü" alan Taş, "Susuz Yaz" ile de çeşitli festivallerde ödüle değer görüldü.
Sinemanın yanı sıra kahvecilik de yapan Taş, Cankurtaran'daki kahvesinde hayatını sürdürdü.
Genellikle "Kötü adam" rolleriyle hafızalarda yer bulan Taş, Türk sinemasında 600'e yakın filmde oyunculuk yaptı.
İlk eşi Hafize Taş'tan ikiz çocukları olan Erol Taş, 1965'te eşinin vefatının ardından evlendiği Elmas Hanım'dan bir kızı daha dünyaya geldi.
Eşini genç yaşta kaybeden ve 3 çocuğuna bakmak zorunda kalan Taş, gerçek hayatta iyi kalpli ve merhametli bir insan olarak biliniyordu.
İstanbul'da geçirdiği bir kalp krizi sonucu Samatya SSK Hastanesi'ne kaldırılan Taş, 8 Kasım 1998'de vefat etti.
Sinema filmlerinin yanı sıra televizyon dizilerinde de seyircinin beğenisini kazanan usta oyuncunun rol aldığı yapımlardan bazıları şöyle:
"Hayat Kavgası", "Devlerin Kavgası'nda", "Seveceksen Yiğit Sev", "Aslanların Dönüşü", "Yedi Dağın Aslanı", "İnce Cumali", "Toprağın Teri", "Aslan Bey", "Öksüzler", "Belalılar", "Tatlı Nigar", "Çayda Çıra", "Susuz Yaz", "Duvarların Ötesi", "Acı Günler", "Dokuz Dağın Efesi", "Peçeli Efe", "Şoför Nebahat", "Gecelerin Ötesi", "Kızıl Maske", "Küçük Kovboy", "Hakanların Savaşı", "Mapushane Çeşmesi", "Kanlı Kale", "Konuşan Gözler", "Hudutların Kanunu", "Dertli Pınar", "Gecelerin Ötesi", "Ana", "Sürgün", "Diyet".
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