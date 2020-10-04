“Hem Batı’ya hem Doğu’ya söyleyecek sözümüz var”
Saadet Partisi İl Başkanları ve İl Müfettişleri toplantısı yapıldı…
GÜNDEM 04.10.2020, 04:33
Saadet Partisi İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı” video konferans üzerinden yapıldı. Toplantıda yeni dönemde yapılacak çalışmalar ile ülkenin içinde bulunduğu sorunlar görüşüldü. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kalkınmış bir ülke için bütün insanlığa huzur ve barış getirecek, yaşanabilir bir Türkiye için çalıştıklarını belirterek, “Hem Batı’ya hem de Doğu’ya söyleyecek sözümüz var” dedi.
Saadet Partisi’nin yeni genel merkez binasına taşındığını ve çalışmalara başladığını kaydeden Karamollaoğlu, il başkanlarına yeni genel merkez binasının yapılmasındaki gayret ve fedakârlıklarından dolayı teşekkür etti. İl ve ilçelerde kongrelerin başladığını bildiren Karamollaoğlu, buralardaki çalışmaları da yakinen takip ettiklerini kaydetti.
Saadet Partisi’nin yeni genel merkez binasına taşındığını ve çalışmalara başladığını kaydeden Karamollaoğlu, il başkanlarına yeni genel merkez binasının yapılmasındaki gayret ve fedakârlıklarından dolayı teşekkür etti. İl ve ilçelerde kongrelerin başladığını bildiren Karamollaoğlu, buralardaki çalışmaları da yakinen takip ettiklerini kaydetti.
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