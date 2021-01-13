Helallik isteme uygulaması yapıldı! HelalApp nasıl kullanılır?

Akıllı telefonların üzerinden helallik istemek artık mümkün hale geldi.

App Store'da ve Google'ın mağazası Play Store'da yer alan uygulamada "Hakkını Helal Et – HelalApp" isimli program hakkını helal etmesini istediğiniz kişilerden sizin yerinize helallik istiyor. Dikkat çeken uygulamanın açıklama bölümünde şu ifadeler yer alıyor:

"Helallik almak hiç bu kadar kolay ve hızlı olmamıştı. Helallik almak istediğin kişileri seç, mesajını yaz, helallik isteğini ister rehberindeki kişilere, ister tüm dünyaya gönder. Bir kusurumuz olduysa da şimdiden hakkını helal et!"



Yüklediğiniz HelalApp uygulaması üzerinden profilinizi oluşturduktan sonra rehberinizden hakkını helal etmesini istediğiniz kişi ya da kişileri seçiyorsunuz.

Yapılan işlemin ardından uygulama sizin adınıza bu kişilere SMS gönderiyor. Uygulama rehberinizde kayıtlı olmayan kişilere ulaşamıyor. SMS gönderilen kişi, mobil uygulama vasıtasıyla hakkını helal edip etmediği bilgisini sizinle paylaşabiliyor. Apple'ın uygulama mağazası App Store'da ve Google'ın mağazası Play Store'da yer alan uygulama hem iOS hem de Android akıllı cihazlarda kullanılabiliyor.

