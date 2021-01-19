Hedefi şaşırdı!

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2020 yılı bütçe açığının “hedeflenen” 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini söyleyerek, 66,5 milyar lira tasarruf sağlandığını iddia etti. Halbuki 2020 yılı için Bakan Elvan’ın da mensubu olduğu hükümetin “bütçe açığı hedefi” 138,9 milyar lira olarak belirlenmişti. Bakan’ın bu açıklaması, hem “yanlış bilgi vermek” hem de “bütçe açığı vermekle övünmek” açısından hayret uyandırdı.

