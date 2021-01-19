Hedefi şaşırdı!
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın dün yaptığı “bütçe açığı” açıklaması, “şaşırttı”!
GÜNDEM 19.01.2021, 04:33
Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2020 yılı bütçe açığının “hedeflenen” 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini söyleyerek, 66,5 milyar lira tasarruf sağlandığını iddia etti. Halbuki 2020 yılı için Bakan Elvan’ın da mensubu olduğu hükümetin “bütçe açığı hedefi” 138,9 milyar lira olarak belirlenmişti. Bakan’ın bu açıklaması, hem “yanlış bilgi vermek” hem de “bütçe açığı vermekle övünmek” açısından hayret uyandırdı.
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