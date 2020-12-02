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HDP'nin asgari ücret teklifi: Zam yüzde 40'ın altında olmamalıdır

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, partisinin asgari ücret teklifini düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Oluç, zammın her halükarda yüzde 40'ın altında olmaması gerektiğini söyledi.

GÜNDEM 02.12.2020, 14:30
HDP'nin asgari ücret teklifi: Zam yüzde 40'ın altında olmamalıdır
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 4 Aralık'ta toplanacağını anımsattı. Asgari ücret meselesinin bütün yoksulları, emekçileri, işçileri ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Oluç, "Şu anda gelen işaretlerden öyle anlaşılıyor ki iktidar yine her zamanki gibi cüzi bir artışla bir dahaki yıla kadar bir sefalet ücreti uygulamaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.  
Asgari ücrete yapılacak olan zammın her halükarda yüzde 40'ın altında olmaması gerektiğini ifade eden Hakkı Saruhan Oluç, "2010 yılından bugüne kadar yapılmış olan asgari ücret zamlarının ortalaması yüzde 14-15 aralığında olmuş. Böyle bir oranda zam yapılması halinde asgari ücret kesinlikle açlık ve yoksulluk sınırının çok altında olacaktır ve kabul edilebilir bir durum değildir." diye konuştu.  
Yaptıkları hesaplamalara göre asgari ücretin 4 bin lira düzeyinde saptandığı taktirde işçilere, emekçilere, yoksullara ve dar gelirlilere bir ferahlama sağlanacağını vurgulayan Oluç, "Bunun altındaki her saptama asgari ücretle geçinenler açısından baktığımızda ihtiyaca cevap vermeyen bir sonuç ortaya çıkartacaktır." dedi.  
Türkiye'de aşı konusunda yaşanan gelişmelere değinen Oluç, "Bir Çin aşısı hayaleti dolaştırılıyor ortada. Bu çok tartışmalı bir konu. Bunu söylediğimiz zaman yine bize itiraz edecekler biliyoruz. Test fazları tamamlanmamış bir Çin aşısından söz ediliyor. O Çin aşısı eğer Türkiye'ye getirilip kullanılmaya başlanacak olursa ihtiyaca cevap vermeyecektir." ifadesini kullandı. 
Çin aşısının yeterli bir önlem olmayacağını ve bu konuda iktidar ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın attığı adımların ihtiyaca cevap vermeyeceğini savunan Oluç, şöyle konuştu:
"Çin aşısının gerçekten koruyucu olup olmadığı henüz bilinmiyordur. Sonuçları olumlu çıkarsa, elbette ki bütün test fazları tamamlanırsa Türkiye'de de uygulanmalıdır ama bunun böyle olup olmadığı henüz belli değildir ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da  teyit edilmemiş bir durumdur. '11 Aralık'ta sağlık çalışanlarına aşı yapılacak' denilmişti bugün 2 Aralık henüz ortada bir şey yok. Yani yeni bir fiyaskoyla belli ki karşı karşıyayız." 
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