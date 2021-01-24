HDP'li Zeydan'dan tazminat kazandı! Bağışıyla ters köşe yaptı

Haber sunucusu Nazlı Çelik, mahkemeye verdiği HDP'li Abdullah Zeydan’dan kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Star TV Ana Haber sunucusu Nazlı Çelik, 7-8 Nisan 2016 tarihlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine giderek, PKK operasyonlarından görüntüler alarak terör örgütünün sözde özerklik ilan ettiği bölgede özel bir haber yaptı.

Bu haberin ardından HDP eski Milletvekili Abdullah Zeydan, Twitter hesabından "Yüksekova halkının evini şov için bombalatan Çelik ve çamur medyasını bakana sorduk, verebilecek cevabı var mı?" diye tweet attı.

Çelik kişilik haklarının ihlal edilmesi nedeniyle Zeydan'a 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkeme Zeydan'ın, tweet'lerindeki ifadelerin eleştiri sınırında kaldığına karar verip davayı reddetti.

Çelik'in avukatının itirazı üzerine dosya istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. İstinaf başvurusunu kabul eden Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü kaldırdı. Daire, Zeydan'ın haksız fiili nedeniyle Çelik'e, olay tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Çelik tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

