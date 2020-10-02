HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor
Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlamasıyla fezleke düzenlen Tuma Çelik’in dokunulmazlığı kaldırılacak.
GÜNDEM 02.10.2020, 14:13
Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak.
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Karar, Genel Kurul'da oylanacak.
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Karar, Genel Kurul'da oylanacak.
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