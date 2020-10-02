HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor

Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Karar, Genel Kurul'da oylanacak.

