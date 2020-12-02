HDP'li Musa Piroğlu: 'Engelliler yine görmezden gelinecek'

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yarının 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlattı. Piroğlu, "Engellilik meselesi, her toplumsal mesele gibi yeterli irade ve yaklaşımla çözülebilir." dedi.



Bu konuda haberler yapılacağını, kamu kurumlarında günün önemine dair açıklamalar gerçekleştirileceğini, öne çıkmış bazı isimlerle fotoğraflar çektirileceğini ifade eden Piroğlu, "Ancak onun gerisindeki koskoca bir karanlık, koskoca bir gerçeklik görmezden gelinmeye devam edilecek." diye konuştu.

Engellilerin toplumun en ezilen grubunu oluşturduğunu savunan Piroğlu, devletin de engellileri yok saydığını savundu.



Kendisi de engelli bir milletvekili olan Musa Piroğlu, engellilerin sorunlarının giderek büyüdüğünü vurgulayarak salgın koşullarında engellilerin ikinci bir izolasyonla yüz yüze kaldığını söyledi. Musa Piroğlu, rehabilitasyon kurslarının kapatılmasıyla buralara gidenlerin eğitimlerinin kesintiye uğradığını, öğretmenlerin de işsiz kaldığını ifade etti.

İktidarın kanunlar çıkardığını ancak uygulamanın olmadığını savunan Piroğlu, engellilere yapılan sosyal yardımların da azaltıldığını, engelli maaşlarının kesildiğini savundu.

Sorunların çözümünün en basit yönteminin engellilerin istihdama katılması olduğunu belirten Piroğlu, "Engellilik meselesi, her toplumsal mesele gibi yeterli irade ve yaklaşımla çözülebilir." dedi.

