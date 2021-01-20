HDP'den saldırılara tepki: Hoş görenler özgürlüklerin düşmanıdır

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Hrant Dink cinayetinin 14. yılı olduğunu anımsatarak, Dink'in ayrımcılık ve nefrete karşı bir duruş sergilediği için hedef haline geldiğini söyledi.

Hakkı Saruhan Oluç, "Türkiye'de son zamanlarda aydın, gazeteci ve siyasetçilerin hedef gösterilerek lince maruz kaldığı bir dönem yaşanıyor. 12 Eylül 1980 öncesinde de böyle saldırılar oluyordu. Ne yazık ki benzer gelişmeleri yine yaşıyoruz." dedi.

Oluç, "12 Eylül 1980 öncesinde de böyle saldırılar oluyordu. Ne yazık ki benzer gelişmeleri yine yaşıyoruz. Gazetecilere, yönelik saldırıların teşvik edilmesi son derece yanlış ve risklidir. Bunu yapanların en sert şekilde kınanması gerekir. Eğer siyasetçi konuşamazsa, gazeteci korkarak işini yaparsa, bunun sonucunda Türkiye daha karanlık bir dönemin içine girecektir. Bu saldırıları hoş görenler, azmettirenler demokratik hak ve özgürlüklerin düşmanıdırlar." dedi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçekleri yansıtmadığını, gerçek enflasyonun yüzde 35 civarında olduğunu öne süren Oluç, bütçe açığının 170 milyar liranın üzerinde, cari açığın ise 40 milyar dolara yakın olduğunu belirtti. Oluç, iflas eden şirket sayısında her gün artış olduğunu da belirtti.

