HDP'den Saadet Partisi'ne ziyaret! Sorunlara ilişkin öneriler sunuldu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, siyasi parti ziyaretleri kapsamında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Karamollaoğlu ile Buldan görüştü. Ziyaretler kapsamında HDP, Türkiye’deki temel sorunlar, AİHM kararı, demokrasiye dair önerilerinin bulunduğu paketi Saadet Partisi’ne sundu. HDP heyeti aynı gün içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’u da ziyaret etti.



Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Aslında biz bugün yeni bir program başlattık. Bu program bir demokrasi programıdır, bu konuda siyasi partilerle görüşüyoruz. Siyasi parti ziyaretleri kapsamında ilk ziyaretimizi Saadet Partisi’yle gerçekleştirdik. Daha sonra CHP, Gelecek Partisi, Deva Partisi ile görüşmelerimiz olacak. Görüşmelerin Türkiye’deki demokratik güç birliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Temel Karamollaoğlu ile Türkiye’nin temel meselelerini konuştuk. Bu temel meseleler, Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz başta olmak üzere hukuk alanında yaşanan sorunlar, haksız tutuklamalar ve Selahattin Demirtaş, yoksulluk meselelerini Saadet Partisi’yle istişarede bulunduk. Bu görüşmeler Türkiye’nin geleceği için önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.



Görüşme sonrası Saadet Partisi Parti Sözcüsü Birol Aydın, yaptığı açıklamada, “Milletimiz, son zamanlarda toplumsal kamplaşma ve kutuplaşmanın sona erdirilmesine dair çaba ve adımlardan memnuniyet duymaktadır. Bu kapsamda bütün toplumsal kesimler, STK’lar ve siyasi partilerden Türkiye’de bir uzlaşı ve hoşgörü iklimine dönük adımlar atmasını beklemektedir. Saadet Partisi, milletin bu beklentisi kapsamında; milletimizin ve ülkemizin sorunlarını ortak yaşama iradesi doğrultusunda bütün siyasi partilerle konuşmayı ve müzakere etmeyi önemsemektedir. Halkların Demokratik Partisi’nin bugün partimize yapmış olduğu ziyarette ülkemizin ve insanımızın çözüm bekleyen sorunları karşılıklı olarak konuşulmuştur. Yapılan ziyaretin uzlaşı ve hoşgörü iklimine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

