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HDP Sözcüsü Günay Herkes için Adalet kampanyasına ilişkin bilgi verdi
HDP Sözcüsü Ebru Günay, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
GÜNDEM 09.02.2021, 13:21
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HDP Sözcüsü Ebru Günay, dün başlattıkları "Herkes için Adalet" kampanyası hakkında bilgi verdi.
Günay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, içinden geçilen sürecin kutuplaştırmaya dayalı, sancılı bir süreç olduğunu ileri sürerek, acilen derin bir toplumsal uzlaşıya ve adalete ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.
Adalete yer açmanın, diyaloğa yer açmak anlamına geldiğini belirten Günay, bu nedenle başlatılan kampanyada tüm adaletsizlik alanlarına değinecek eylem ve etkinlikler planladıklarını söyledi.
Günay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, içinden geçilen sürecin kutuplaştırmaya dayalı, sancılı bir süreç olduğunu ileri sürerek, acilen derin bir toplumsal uzlaşıya ve adalete ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.
Adalete yer açmanın, diyaloğa yer açmak anlamına geldiğini belirten Günay, bu nedenle başlatılan kampanyada tüm adaletsizlik alanlarına değinecek eylem ve etkinlikler planladıklarını söyledi.
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