HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları yeniden gözaltına alındı
HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç bir kez daha gözaltına alındı.
GÜNDEM 26.01.2021, 02:44
HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, polisler tarafından gözaltına alındı. Eş Başkan Sağlam evine yapılan baskın ile Kılıç’ın ise bir arkadaşının evinde gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltı kararlarının savcılık tarafından alındığı ifade edilirken, eş başkanların bulundukları evlerde arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Gözaltına alınan eş başkanların nereye götürüldükleri ise öğrenilemedi.
MA'da yer alan habere göre pazar gecesi Abdullah Öcalan’ın posterleri bulunduğu gerekçesiyle Esenyurt ilçe binası partililer bilgilendirilmeden basılarak, kapı koçbaşı ile kırılmış ve yaklaşık 6 saat süren arama ardından Öcalan posterleri ve dokümanlara el konulmuştu.
Aynı gün gözaltına alınan eş başkanlar da savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı
Gözaltı kararlarının savcılık tarafından alındığı ifade edilirken, eş başkanların bulundukları evlerde arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Gözaltına alınan eş başkanların nereye götürüldükleri ise öğrenilemedi.
MA'da yer alan habere göre pazar gecesi Abdullah Öcalan’ın posterleri bulunduğu gerekçesiyle Esenyurt ilçe binası partililer bilgilendirilmeden basılarak, kapı koçbaşı ile kırılmış ve yaklaşık 6 saat süren arama ardından Öcalan posterleri ve dokümanlara el konulmuştu.
Aynı gün gözaltına alınan eş başkanlar da savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı
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