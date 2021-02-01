HDP Eş Genel Başkanları TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti

HDP Eş Genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Sancar, "Türkiye'de acil demokratikleşmeye ve hukuk devletine dönüşe ihtiyaç var. Buradan uzaklaştığımız her gün krizler derinleşiyor, sorunlar ağırlaşıyor, toplumda kutuplaşma ve gerilim yükseliyor." dedi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Sancar, bugün muhalefet partileriyle görüşme turuna başlayacaklarını, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve heyetinin Saadet Partisi'ni ziyaret edeceğini, daha sonra CHP, Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile randevularının olduğunu söyledi.

Sancar, önlerine 1 Şubat itibarıyla başlayan yeni bir program koyduklarını, 8 Şubat'ta bu programın ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşacaklarını ve başlangıcı TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşerek yapmayı tercih ettiklerini belirterek, "Bunun sebebi, demokratik siyaseti hayati önemde bulmamız ve Meclis'i yetkileri azalmış olmasına, etkisi sınırlanmış olmasına rağmen demokratik siyasetin hala kurumsal olarak en önemli mekanlarından biri görmemizdir." diye konuştu.

Demokratik siyaseti ve Meclis'i bir arada önemli gördükleri için görüşme programını TBMM Başkanı Şentop ile başlattıklarını vurgulayan Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bütün muhalefet partileri arasındaki diyaloğu, Türkiye'nin demokrasi yolunu açmak açısından hayati önemde gördüklerine işaret eden Sancar, "Kendilerine öneriler paketi sunacağız." ifadesini kullandı.

"Kendisine programımızın ana hatlarını aktardık. Programımız, demokrasi programıdır. Türkiye'de acil demokratikleşmeye ve hukuk devletine dönüşe ihtiyaç var. Buradan uzaklaştığımız her gün krizler derinleşiyor, sorunlar ağırlaşıyor, toplumda kutuplaşma ve gerilim yükseliyor. Biz, çözümü demokrasiyi yeniden inşa etmekte, hukuk devletini sağlam bir şekilde kurmakta görüyoruz. Bunun yolu da demokratik siyasetten geçiyor. Demokratik siyasetin yöntemleri bellidir. Diyalog, müzakere, birbirini anlama ve mutabakat noktaları arama meselesidir. Demokratik siyaset canlı kaldıkça sorunlara çözüm bulma umudu da canlı kalır, ihtimali de güçlenir. Bu görüşlerimizi Sayın Şentop'a da aktardık. Meclis'in de bu çerçevede daha fazla rol oynaması için kendisinin katkıda bulunmasını istedik.

Özellikle AİHM'nin Demirtaş kararı üzerine ortaya çıkan durumun yarattığı sıkıntıları, sorunları çözme konusunda kendisinden de inisiyatif beklediğimizi belirttik. Karar açıktır, kesindir, uygulanmalıdır ama bu karar daha ötesine işaret ediyor. AİHM'in Demirtaş kararı, Türkiye'de son beş yılda yargı alanında ve adalet konusunda yaşanan büyük çöküşü resmi bir şekilde belgeliyor. Biz, bir tamirat, tadilat programı önereceğiz muhalefete. Bunun müzakere zemininin başlangıcı olarak da AİHM kararını ele alabileceğimizi söylüyoruz. Yine aynı görüşü Sayın Şentop'a da aktardık. Gündemde, adaletsizliklerin daha da derinleşmesine yol açacak, Kobani davası adıyla bildiğimiz bir süreç var. Bunun ne kadar haksız, adaletsiz ve tehlikeli bir girişim olduğunu da kendisine ilettik. Bunu da yine muhalefet partileriyle müzakere edeceğiz."

