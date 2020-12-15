HDP Birecik İlçe Başkanı gözaltına alındı
Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı.
GÜNDEM 15.12.2020, 21:26
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Birecik Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kurtuluş Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alınan Ömer Karadağ sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Karadağ'ın "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suç ve suçluyu övme" iddialarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kurtuluş Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alınan Ömer Karadağ sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Karadağ'ın "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suç ve suçluyu övme" iddialarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
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