Hazine'den HDP'ye dev destek

TBMM'ye Cumhurbaşkanlığı tarafından sunulan 2021 bütçe yasa teklifinde siyasi partilere yapılması planlanan devlet yardımı tutarları belli oldu. Yüzde 10 barajını geçen AKP, CHP, HDP ve MHP'ye ayrıca yüzde üç barajını aşan İYİ Parti'ye Siyasi Partiler Kanunu gereğince aldıkları oy oranına göre ödeme yapılacak.

Yasaya göre yüzde 10 barajını aşan tüm siyasi partilere genel bütçe gelirle­rinin 5 binde 2'si oranında devlet yardımı yapılıyor. Yüzde üçü geçen ancak Meclis'e giremeyen partiler ise en az yardım alan partinin oy oranıyla orantılı yardım alıyor.



Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, 2021 yılında genel bütçe gelirleri 1 trilyon 82 milyar 29 mil­yon lira olacak. Teklif bu gelir tahminiyle yasalaşırsa barajı aşan AKP, CHP, HDP ve MHP'ye toplam 432 mil­yon 811 bin lira devlet yar­dımı verilecek. Bu yardımın 209 milyon 304 bin liralık en büyük kısmı AKP'ye aktarı­lacak. Yardımın geri kalan 111 milyon 369 milyon lirası CHP'ye, 57 milyon 550 bini HDP'ye, 54 milyon 588 bin lirası da MHP'ye verilecek. İYİ Parti'nin alacağı yardım ise 48 milyon 979 bin lira olacak.

2021 yılında erken seçime gidilmesi halinde bu destek üç katına çıkacak.

